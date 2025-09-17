Ανδρέας Λοβέρδος: Όλο το παρασκήνιο της προσχώρησής του στη Νέα Δημοκρατία – Η «μάχη» του κέντρου από τη ΝΔ

H προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ ήταν μια κίνηση που είχε συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές εδώ και πολύ καιρό και έμενε απλά το timing της ανακοίνωσης. Κι αυτή έγινε χθες, μετά από τη συνάντηση του προέδρου των «Δημοκρατών» και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, και μία ημέρα μετά τη δικαίωση του στην υπόθεση της Novartis από τη Δικαιοσύνη.

Η ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου και στελεχών του κόμματος «Δημοκράτες» στη «γαλάζια» παράταξη, σηματοδοτεί τη διεύρυνση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το κέντρο.

Η προσχώρηση έρχεται σε μία στιγμή έντονης κινητικότητας στον χώρο του κέντρου και ευρύτερα της κεντροαριστεράς, με τελευταίες κινήσεις αυτές του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φέρεται να έχει επαφές και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ στον σχεδιασμό για την ίδρυση νέου κόμματος.

«Η διεύρυνση απάντηση στο ζητούμενο της αυτοδυναμίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, το 2019, είχε προσανατολίσει την πολιτική του προς την κατεύθυνση αυτή της (αμφίπλευρης) διεύρυνσης της ΝΔ, δηλώνουν πηγές της κυβέρνησης, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς και στη Χαριλάου Τρικούπη, που εξαπέλυσε βολές τόσο προς τον Πρωθυπουργό, όσο και προς τον ίδιο τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, ότι «εξαργυρώνει» τη στήριξη του στο κυβερνών κόμμα.

«Οι μεγάλες πολιτικές που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών (ψηφιακό κράτος, μεταρρύθμιση της υγείας και της παιδείας, ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω μείωσης της φορολογίας) δεν έχουν αριστερό ή δεξιό πρόσημο» προσθέτουν οι ίδιες πηγές του Μαξίμου, τονίζοντας ότι η διεύρυνση ήταν πάντα «η απάντηση στο ζητούμενο της αυτοδυναμίας που φέρνει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας».

Το μήνυμα του Κ. Μητσοτάκη

«Η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μακριά από ταμπέλες και δόγματα ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα» δήλωσε ο πρωθυπουργός, δίνοντας ξεκάθαρα το στίγμα της στρατηγικής του.

Που θα είναι υποψήφιος ο Α. Λοβέρδος στις εκλογές;

Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος, αναμένεται να δώσει την εκλογική μάχη με τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών. Πρόκειται για μια δύσκολη περιφέρεια καθώς απέναντι του βρίσκονται ισχυροί «γαλάζιοι παίχτες», όπως οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, όπως και οι: Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Βασίλης Σπανάκης, Διονύσης Χατζηδάκη, Χάρης Θεοχάρη, Γιάννης Καλιάνος, Άννα Καραμανλή και η Σοφία Βούλτεψη.

Η περιφέρεια αυτή δεν είναι άγνωστη στον κ. Λοβέρδο, καθώς είναι κομμάτι της Β’ Αθήνας (πριν σπάσει) στην οποία εκλεγόταν βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον κ. Λοβέρδο φέρεται να του είχε προταθεί να είναι υποψήφιος στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πάτρα, απέναντι στον ισχυρό αντίπαλο του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, Γιώργο Παπανδρέου, κάτι όμως που δεν τον βρήκε σύμφωνο.

Το «φλερτ» που έγινε «σχέση» – Το παρασκήνιο της συνεργασίας

Ο Α. Λοβέρδος είχε εδώ και πολύ καιρό επαφές με την Πειραιώς, ενώ ήδη από τα μέσα Ιουλίου, σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά 90,1» είχε δηλώσει σιβυλλικά ότι «στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος θα είμαι παρών», και ότι από τον Σεπτέμβριο θα ξαναμπεί «στην πρώτη γραμμή της πολιτικής».

«Επιφυλάσσομαι να απαντήσω στις ερωτήσεις τον Σεπτέμβριο και όχι τώρα, γιατί υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν μέχρι τότε, και θα γίνουν. Εγώ τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει» είχε δηλώσει.

Και χθες, την 16η του Σεπτέμβρη, ήρθε η ανακοίνωση της συνεργασίας. «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα» δήλωσε ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» μετά τη συνάντηση τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το timing της ανακοίνωσης

Η ανακοίνωση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ ήρθε μία ημέρα μετά και τη δικαίωση του στην υπόθεση της Novartis.

Μόλις λίγες ώρες πριν, η Δικαιοσύνη καταδίκασε τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες, τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και την Μαρίας Μαραγγέλη (με τα κωδικά ονόματα: Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση) για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση κατά του κ. Λοβέρδου και άλλων 10 πολιτικών προσώπων, προκειμένου να τους εμπλέξουν σε δωροδοκίες της φαρμακοβιομηχανίας.

«Καθαρός» πια από κάθε υπόνοια συμμετοχής στο σκάνδαλο της Novartis, κρίθηκε από τον πρωθυπουργό ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανακοινωθεί η προσχώρηση του κ. Λοβέρδου και στελεχών του κόμματος του στη ΝΔ.