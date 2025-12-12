Ανδρουλάκης και Βενιζέλος ανοίγουν διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και το άρθρο περί ευθύνης υπουργών

Το είπαν και το έκαναν στο ΠΑΣΟΚ. Άνοιξαν και επισήμως τον διάλογο για την συνταγματική αναθεώρηση, πετυχαίνοντας παράλληλα ένα ακόμα μικρό βήμα προς την συναίνεση με άλλα κόμματα, έστω και επί συγκεκριμένων θεμάτων.

«Η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνει πεδίο κομματικών τακτικισμών. Απαιτείται συναίνεση, σοβαρότητα και καθαροί κανόνες στον διάλογο», είπε από το βήμα σχετικής εκδήλωσης του InSocial ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απευθύνοντας κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για μία γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε κανένας πολιτικός να μην έχει τη δυνατότητα να σταθεί πάνω από τον νόμο.

Στην πραγματικότητα, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό ότι έχει επανειλημμένα αξιοποιήσει το άρθρο 86 για να προστατεύσει τους υπουργούς του, προκαλώντας την οργή της κοινωνίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και μαζί της ευθύνης που φέρει η προοδευτική παράταξη. Τονίζοντας την ανάγκη περισσότερης, δικαιότερης και καλύτερα οργανωμένης δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «η ιστορική συγκυρία δε θα μας συγχωρήσει μία απλή “αναπαλαίωση”». Για αυτό και αντιπρότεινε τομές, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ανθεκτικές στον χρόνο και στη συνείδηση του πολίτη. Μεταξύ αυτών, στο ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνουν την ενίσχυση του ρόλου της Βουλής, την αναβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών, ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος και μία πραγματικά ανεξάρτητη Δικαιοσύνη.

Εστιάζοντας στην ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως προτεραιότητα το να μπει τέλος στο καθεστώς ατιμωρησίας, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο οδηγεί σε έκρηξη της διαφθοράς. «Το τέλος της ατιμωρησίας δεν είναι ένα σύνθημα με εκδικητικά μηνύματα», είπε, περιγράφοντάς το αντίθετα ως μία μεγάλη θεσμική πρόκληση για την παράταξη στην οποία ανήκει το ΠΑΣΟΚ και την ίδια στιγμή μία μεγάλη αναγκαιότητα για το πολίτευμα. Απέδωσε δε, αναξιοπιστία στον πρωθυπουργό, παρατηρώντας ότι από τη μία δηλώνει ότι επιθυμεί την αναθεώρησή του και από την άλλη το αξιοποιεί με κάθε ευκαιρία για να ‘δέσει τα χέρια’ της Δικαιοσύνης και αυτή να μην μπορεί να ερευνήσει τυχόν ευθύνες υπουργών της κυβέρνησής του.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Με την εκδήλωση να χαρακτηρίζεται και από ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για το ΠΑΣΟΚ, το ότι κεντρικός ομιλητής της ήταν ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Ευάγγελος Βενιζέλος, που τυγχάνει και κορυφαίος Συνταγματολόγος της χώρας, δεν ήταν λίγοι που εστίασαν σε όσα υποστήριξε ο πρώην Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Μεταξύ αυτών, δε, εστίασαν ιδιαίτερα στην επισήμανσή του ότι δεν πρέπει επουδενί να δοθεί η πολυπόθητη πλειοψηφία των 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή, οπότε και απλώς εγκρίνονται τα άρθρα που θα αλλάξουν στην επόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Και αυτό, διότι σε αυτή την περίπτωση, αν και εφόσον μεσολαβήσουν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ενδεχόμενο που αυτή την ώρα συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, τότε το περιεχόμενο των αλλαγών και η νέα διατύπωση των άρθρων που θα αναθεωρηθούν, θα μπορεί να εγκριθεί με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών, ήτοι με την τότε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που ουδείς μπορεί να ξέρει από τώρα. Για αυτό και τόνισε την ανάγκη να μη δοθεί από τώρα «λευκή επιταγή» σε όποιον βρεθεί στο τιμόνι της χώρας σε εκείνη τη συγκυρία.