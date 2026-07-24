Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Παραμένει πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές σε Βουλή και Σύνταγμα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην δευτερολογία του στη Βουλή στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στα όσα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πως το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από σπόντα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς να οργανώσει κάποια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει Πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.

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Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε απόφαση να γίνει με 151 ψήφους η εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές το 2022, αλλά με 120 σήμερα.

Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε απόφαση να πάτε να κοιμηθείτε νωρίς-νωρίς, ψηφίζοντας δήθεν με επιστολική ψήφο, για να μην τολμήσει κανείς από εσάς να φύγει από το «μαντρί» και να ψηφίσει υπέρ του ελέγχου από τη δικαιοσύνη των Βορίδη και Αυγενάκη.

Άρα, εμείς εδώ που βρεθήκαμε, βρεθήκαμε στο προσκήνιο. Και ό,τι λέμε, είναι δημόσιο. Δεν παίζουμε παιχνίδια παρασκηνίου, ούτε παιχνίδια με τη διαπλοκή.

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Διότι η ιστορία με τα «χρυσά» σπιτάκια που αποφεύγετε να απαντήσετε, είναι ακόμη ένα βαρίδι στην «καμπούρα» σας, κύριε Μητσοτάκη».

Ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στον πρωθυπουργό τόνισε: «Λέτε για ευθύνη και συναισθήματα. Ποιοι είναι αυτοί που στα δύσκολα βάζουν μπροστά την πατρίδα και όχι το κομματικό τους συμφέρον; Μιλάτε εσείς;

Αυτή η παράταξη ανέλαβε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα το 2009 και, αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν ακολουθήσει τη δική σας επιλογή, η χώρα θα ήταν στη δραχμή. Και μιλάτε εσείς για το ποιος στέκεται για την πατρίδα στα δύσκολα; Ε όχι, ε όχι. Πάει πολύ, κύριε Μητσοτάκη.

Λέτε ότι δεν πρόκειται να μας αιφνιδιάσετε. Σε ποιους το λέτε; Μα, εσείς άλλα λέτε και άλλα κάνετε συνεχώς. Έδωσα παραδείγματα.

Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας: Εσείς δεν είπατε «αλλάζω το Σύνταγμα για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές, αλλά θα έχουμε ευρύτερη συναίνεση στο πρόσωπο»; Το κάνατε; Όχι.

Εσείς μου λέτε σήμερα «γιατί δεν ψηφίζετε από την πρώτη Βουλή και λέτε “παρών”». Μα, αν πούμε «ναι», στη δεύτερη Βουλή δεν χρειάζονται 180. Αυτό που λέω, δεν το καταλαβαίνετε; Πώς γίνεται, λοιπόν, αυτό που λέω να το καταλαβαίνετε και εσείς και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2019 και στην πρόταση αναθεώρησης του 110 να είναι υπογραφή του σημερινού Πρωθυπουργού και του σημερινού Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά σήμερα να αρνείστε την αναθεώρηση του;

Πώς γίνεται αυτό; Ποιος είναι συνεπής; Αυτός που το 2019 υπέγραψε -εδώ είναι η υπογραφούλα σας- την αναθεώρηση του 110 και τώρα λέει «δεν το αναθεωρούμε». Ελάτε, κύριε Μητσοτάκη. Πάει πολύ.

Και κάτι ακόμη. Λέτε ότι υπάρχει μια κουλτούρα διακυβέρνησης και «γιατί τα είπατε όλα αυτά σήμερα» και «κάνουμε μια στενή συζήτηση για το Σύνταγμα».

Το επαναλαμβάνω. Οικονομία που αναπτύσσεται και αναπτύσσεται δίκαια και ανθεκτικά, θέλει θεσμούς. Ο σεβασμός στους θεσμούς προϋποθέτει πολιτικό παράδειγμα προς τους πολίτες. Είστε τέτοιο παράδειγμα; Είστε άνθρωπος που τηρεί τους κανόνες; Που σέβεται τους θεσμούς;

Εμείς, λοιπόν, στη σημερινή συζήτηση βάλαμε έναν καμβά, γιατί υπάρχουν δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατίας. Και είναι το Σύνταγμα αυτό καθαυτό, αλλά είναι και ο σεβασμός στο Σύνταγμα, τους θεσμούς, το Κοινοβούλιο και τη δικαιοσύνη. Όλες μας οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες.

Για αυτό, λοιπόν, κλείνω με το εξής: Θέλετε συναίνεση; Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται τώρα, ότι θα ψηφίσει από την πρώτη Βουλή το 110, για να μπούμε σε μια νέα εποχή ευρύτερων συναινέσεων όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χωρίς τον εκβιασμό του 151 στη δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, που μπορεί μια άλλη πλειοψηφία ή η ίδια να γράψει το άρθρο όπως θέλει και όπως κάνετε εσείς με το εμβληματικό άρθρο 86. Που, από τη μία λέτε ότι το αλλάζουμε, ότι δεν θα αποφασίζει η Βουλή, αλλά πάλι η Βουλή αποφασίζει, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.

Και το επιχείρημα, ότι μεσολαβεί ένας δικαστής… Μα, εδώ μεσολάβησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ελληνική Δικαιοσύνη για τον κ. Καραμανλή, για τον κ. Βορίδη, για τον κ. Αυγενάκη. Σε έναν τολμήσατε να διαβείτε τον Ρουβίκωνα και να στηρίξετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για τον κ. Τριαντόπουλο και η πρόταση είναι ειδικό δικαστήριο, κύριε Μητσοτάκη! Ειδικό δικαστήριο είναι η πρόταση. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

Εμείς, λοιπόν είμαστε συνεπείς, σταθεροί. Εσείς αλλάζετε θέσεις, σύμφωνα με το πώς σας βολεύει σε κάθε περίσταση».