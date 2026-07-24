Η δεξίωση για την 52η επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο λόγω κακοκαιρίας – 1700 οι προσκεκλημένοι

Διαφορετική θα είναι σήμερα η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Η επισημότητα δεν θα λείπει, όμως θα πραγματοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο.

Μετά την πρόβλεψη για βροχές και καταιγίδες απόψε στην Αττική η εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας μεταφέρεται από τους κήπους της Προεδρίας στη μεγάλη Αίθουσα Δεξιώσεων του Μεγάρου στην Ηρώδου Αττικού.

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Η καθιερωμένη κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων θα γίνει στο σαλόνι του πρώτου ορόφου.

Έπειτα από απόφαση του κ. Τασούλα, επιστρέφουν μετά από χρόνια οι προσκλήσεις προς τις/τους συζύγους των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και των βουλευτών. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη παρουσία είχε καταργηθεί επί Προεδρίας Κάρολου Παπούλια, στο πλαίσιο των περικοπών λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποδεχθεί τους καλεσμένους μαζί με τη σύζυγό του, Φανή Σταθοπούλου, ενώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνοδεύει η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

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Οι προσκεκλημένοι στη φετινή δεξίωση θα φτάσουν τους 1.700 περίπου. Μεταξύ των άλλων θα είναι μέλη της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργοί, καθώς και οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Οι τέσσερις πρώην Πρόεδροι της Βουλής, ο Έλληνας επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, οι 20 ευρωβουλευτές και οι 300 βουλευτές (συμπεριλαμβανομένων των 30 ανεξάρτητων και των πρόσφατα παραιτηθέντων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ).

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, οι επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανώτατοι δικαστικοί, πρυτάνεις, περισσότεροι από 500 αντιστασιακοί, τραπεζικά στελέχη, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, πρόεδροι ιδρυμάτων, επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, εκπρόσωποι των Γραμμάτων, των Τεχνών, της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και μέλη συλλόγων και φορέων.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους προσκεκλημένους έχουν οι πρώτοι των πρώτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, Γιώργος Μυριάδης, με βαθμό 19,80, και Ανδρέας Οικονομόπουλος, με βαθμό 19,75.

Στη δεξίωση θα παραστούν επίσης η δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ», Παναγιώτα Διαμαντή, καθώς και ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για τον υποδειγματικό χειρισμό και την ψύχραιμη προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από σοβαρή μηχανική βλάβη στον κινητήρα.

Στην επετειακή εκδήλωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας έχουν δηλώσει ότι δεν θα παραστούν η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη», Δημήτρης Νατσιός, και η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης», Κυριάκος Βελόπουλος, θα εκπροσωπηθεί από τον βουλευτή και αντιπρόεδρο της Βουλής, Βασίλη Βιλιάρδο.

Την επιμέλεια των φαγητών και των γλυκών αναλαμβάνει για ακόμη μία χρονιά ο βραβευμένος σεφ της Προεδρίας, Βασίλης Μπέκας. Τη μουσική κάλυψη της βραδιάς θα έχει η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, ερμηνεύοντας έργα των Σταύρου Ξαρχάκου, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Διονύση Σαββόπουλου, καθώς και διεθνείς μελωδίες.