Αντώνης Σαμαράς: «Η Δημοκρατία δίχως λαϊκή συμμετοχή είναι κολοβή»

Με αιχμές για τη λειτουργία των θεσμών, την κατάσταση της κοινωνίας και τα εθνικά ζητήματα ο Αντώνης Σαμαράς έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή την συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη δήλωσή του για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον ρόλο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην επιστροφή της χώρας στη δημοκρατική ομαλότητα, αλλά και στην ένταξη της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

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Δεν παρέλειψε να εκφράσει τον προβληματισμό του θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο η Δημοκρατία «λειτουργεί πραγματικά».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει για τον Ελληνισμό της Κύπρου, σημειώνοντας ότι παραμένει η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατεχόμενα εδάφη.

Η δήλωση Αντώνη Σαμαρά για την 24η Ιουλίου

Σαν σήμερα πριν 52 χρόνια οι ελπίδες και οι προσδοκίες ενός έθνους ταυτίστηκαν με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας και κυρίως η ένταξη της Ελλάδος στην τότε ΕΟΚ, δικαίωσαν απόλυτα αυτήν την επιλογή του ελληνικού λαού.

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Σήμερα οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η Δημοκρατία μας λειτουργεί πραγματικά. Η Δημοκρατία δίχως τη λαϊκή συμμετοχή είναι κολοβή. Η Δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη. Η Δημοκρατία με μια οικονομία για πολύ λίγους, με έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, με προβληματική παιδεία, με αγροτικό πρόβλημα, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας του πολίτη, είναι προβληματική.

Στα εθνικά μας θέματα ο αναθεωρητισμός και επεκτατισμός της Τουρκίας -με διαρκή τετελεσμένα σε βάρος μας- δημιουργεί μια ατμόσφαιρα «εθνικής απαισιοδοξίας», η οποία υπονομεύει την ίδια τη Δημοκρατία. Την ίδια ώρα ο Ελληνισμός δοκιμάζεται από την Κύπρο μας ,που παραμένει η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα με εδάφη υπό κατοχή, μέχρι και τη Συρία, όπου ο χριστιανικός πληθυσμός είναι υπό διωγμό. Δυστυχώς, μετά την Αγιά Σοφιά αρνητικές είναι οι εξελίξεις και στη Μονή Σινά.

Η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, ούτε «δεδομένη». Γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν το εκτιμάμε και κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Όλοι οφείλουμε να τη θωρακίζουμε, καθημερινά. Μόνο μέσω της ουσιαστικής λειτουργίας της Δημοκρατίας μπορεί η Ελλάδα να ξαναβρεί τον δρόμο της. Είναι σήμερα λοιπόν ημέρα εθνικής περισυλλογής και όχι πανηγυρισμών.