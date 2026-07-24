Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα – Είστε κατώτερος των περιστάσεων

Αιχμές για τη Ρένα Δούρου αλλά και μια αντιπαράθεση με τον Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του είπε ότι η Ελλάδα έχει πράγματι ανάγκη ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας.

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«H συζήτηση», είπε, «συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας. Ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη χούντα και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό».

Απευθυνόμενος προς τη Ρένα Δούρου και αφού τη συνεχάρη για την εκλογή της ως επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ είπε: Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε να τιμήσετε τους αγωνιστές της δημοκρατίας, ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση.

Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, είπε και πρόσθεσε: «Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει αμήχανα ένα «παρών» που ισοδυναμεί με «απών». Όποιος διατείνεται ότι τάχα δεν δίνει, τώρα, «λευκή επιταγή» περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή».

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Μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία – Στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάρκειας.

Η ΝΔ αντιπαραθέτει μία καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις.

Έκλεισε την τοποθέτησή του επισημαίνοντας ότι θέλει να πιστεύει ότι οι θέσεις των κομμάτων έχουν γίνει σαφείς όπως και η πολιτική λογική που τις πλαισιώνει. Το βάρος της ευθύνης περνά τώρα σε κάθε βουλευτή ξεχωριστά. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε πολλά ζητήματα της κοινωνίας και να φτιάξουμε έναν καταστατικό χάρτη που θα επιστρέψει τη δημόσια ζωή σε αναγέννηση. Να δείξουμε στους πολίτες ότι το πολιτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να αναγεννηθεί. Ανακτώντας με αυτό τον τρόπο το πιο πολύτιμο συστατικό της δημοκρατίας την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη.

Άγρια κόντρα με Ανδρουλάκη

Ο πρωθυπουργός πήρε εκ νέου το λόγο αποκαλώντας κατώτερο των περιστάσεων τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε μια τόσο σημαντική συζήτηση αναμασήσατε όσα λέτε πάντα για το κράτος δικαίου. Εσείς επιλέξατε να αφιερώσετε τη μισή σας ομιλία όχι στην αναθεώρηση αλλά στις αναμασημένες θεωρίες σας. Θα πω μια κουβέντα για το ποιος είναι το αφεντικό. Είναι ο ελληνικός λαός που 3 φορές μας έδωσε την εξουσία και λογοδοτούμε σε αυτόν. Μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της βουλής και η άποψη του θα είναι σεβαστή. Αν κάποιος παραβίασε την εντολή αυτός είστε εσείς γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του λαού τρίτο κόμμα είστε. Μην κοιτάτε που διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και γινατε αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα. Ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές.

Η κόντρα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη πήρε διαστάσεις με τον πρωθυπουργό να παίρνει για τρίτη φορά τον λόγο μετά την κατηγορία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι η ΝΔ κυβερνά με εκτροπή.

«Λυπάμαι», είπε, «που μετατρέψατε αυτή την κορυφαία συζήτηση σε μία συζήτηση προ ημερησίας ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ μας. Επιλέξατε να μιλήσετε όσο το δυνατόν λιγότερο για το Σύνταγμα για να μην αναδείξετε την ένδεια των επιχειρημάτων σας. Το 41% που μας έδωσε ο ελληνικός λαός το ονομάζετε εκτροπή – εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τανκς – να έχετε αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε. Θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση και για αυτές τις αλλαγές. Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ».

Ο πρωθυπουργός αποχώρησε από την ολομέλεια όταν ανέβηκε στο βήμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι με την συμπεριφορά που επιδεικνύει απέναντί του δεν πρόκειται ποτέ να καθίσει να την ακούσει.

Στην διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου τον διέκοπτε διαρκώς με τον πρωθυπουργό να λέει: «στο λίγο χρόνο που έχω παρά τις επίμονες προσπάθειες της κας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιου είδους οίστρο μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε την δημοκρατία και είστε τόσο υπερδραστήρια».

Η κα Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε λέγοντας ότι ειπώθηκε αυτό επειδή είναι γυναίκα προκαλώντας την αντίδραση της ολομέλειας.

«Αντιμετωπίστε την κα Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει», αντέτεινε ο πρωθυπουργός με την κα Κωνσταντοπούλου να ρωτάει: «τι εννοείτε;» και τον κ. Μητσοτάκη να απαντά: «Όλοι κατάλαβαν κυρία μου τι εννοώ όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια».