Δούρου σε Μητσοτάκη: «Η 24η Ιουλίου δεν μπορεί να συνυπάρχει με την παρουσία νοσταλγών της δικτατορίας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς και αναθεωρητών της Ιστορίας»

«Η πρόταση Συνταγματικής Αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική, αναχρονιστική», ανέφερε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου μιλώντας στην Βουλή στην διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Η Ρένα Δούρου απάντησε κατ’ αρχήν στον Κυριάκο Μητσοτάκη που επιτέθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση να μη συμμετέχει στον σημερινό εορτασμό της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Είπε συγκεκριμένα: «Η επέτειος της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με την παρουσία νοσταλγών της δικτατορίας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς και αναθεωρητών της Ιστορίας. Η 24η Ιουλίου, άρρηκτα συνδεδεμένη και με την τραγωδία της Κύπρου, απαιτεί αναστοχασμό, σεβασμό και σοβαρότητα. Γι’ αυτό επιλέγουμε να τιμούμε τη Δημοκρατία και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν γι’ αυτήν, στους τόπους μνήμης, όπως χθες στο ΕΑΤ-ΕΣΑ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά για την διαδικασία της αναθεώρησης, είπε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης έχει ενταχθεί στο πλαίσιο μιας συγκυριακής πολιτικής σκοπιμότητας ενόψει εκλογών. Εξηγώντας την στάση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Πως είναι δυνατόν, να διατείνεται κανείς ότι θα βελτιώσει το Σύνταγμα μία κυβέρνηση που ευθύνεται για βαρύτατες και κατ’ εξακολούθηση παραβιάσεις του; Την απάντηση τη δίνουν οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, με τις επισυνδέσεις, με predator, με τις αποκαλύψεις του κ. Ντίλιαν και του Δημητριάδη. Είσαστε η κυβέρνηση της συστηματικής και κάθε είδους παραβίασης του Συντάγματος. Είσαστε η κυβέρνηση της αποδυνάμωσης των θεσμικών εγγυήσεων, της περαιτέρω συγκέντρωσης εξουσίας στο δήθεν “επιτελικό”, ορθότερα, διεφθαρμένο κράτος, και της ενίσχυσης του πρωθυπουργοκεντρικού χαρακτήρα της εξουσίας. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η περαιτέρω απαξίωση του ΠτΔ που τον κάνετε “πρόεδρο μιας χρήσης”».

Είπε ακόμη, ότι ο πυρήνας της Συνταγματικής Αναθεώρησης είναι απολύτως ιδεολογικός και πρόσθεσε ότι το μαρτυρούν αυτό:

η εμπορευματοποίηση της ανώτατης παιδείας, με το άρθρο 16,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

η συνταγματοποίηση της λιτότητας, με το άρθρο 79,

η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με το άρθρο 103,

όσο για το άρθρο 86, η υποκρισία περισσεύει. Δευτέρα, Τετάρτη Παρασκευή το επικαλείστε, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο βάζετε τους βουλευτές σας να ψηφίζουν επιστολικά.

Έκανε ειδική αναφορά στο άρθρο 16, αφήνοντας αιχμές και προς την ΕΛΑΣ: «η εμμονή σας στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για τον δημόσιο χαρακτήρα των ΑΕΙ, και παρότι το έχετε παραβιάσει με τη γνωστή απόφαση του ΣτΕ, αποδεικνύει τον ιδεολογικό σας δογματισμό.

Αντιμετωπίζετε τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση όχι ως κοινωνικό αγαθό αλλά ως προϊόν επί πληρωμή, με όρους προσφοράς, ζήτησης, κερδοφορίας. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αίσθηση ευθύνης απέναντι σε γονείς και παιδιά, δεν αλλάζουμε θέση. Δεν αναγνωρίζουμε ως “τετελεσμένα” τις αντισυνταγματικές επιλογές που επέβαλε η κυβέρνηση της ΝΔ. Είμαστε εδώ για να ανατρέψουμε τις άδικες πολιτικές, όχι για να τις αποδεχόμαστε και να τις διαχεριζόμαστε. Η Αριστερά δεν μπορεί να μετατρέπεται σε διαχειριστή των τετελεσμένων της Δεξιάς».

Συμπυκνώνοντας τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε: «Δηλώνουμε ότι για την προοδευτική Αριστερά, Συνταγματική Αναθεώρηση σημαίνει :

περισσότερη και καλύτερη Δημοκρατία,

ισχυρό κράτος δικαίου,

ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης,

περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα,

αποτελεσματική προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της Παιδείας και του νερού και ευρύτερα των δημόσιων αγαθών,

απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα

διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών στην ευημερία

πρόσβαση στα βασικά αγαθά της ζωής, στην ποιότητα ζωής.

Επειδή τίποτε από αυτά δεν εκφράζει τη δική σας φιλοσοφία, επειδή τίποτε από αυτά δεν προβλέπεται στην δική σας Αναθεώρηση των 34 άρθρων του Συντάγματος, επειδή αυτοί είναι οι άξονες της Συνταγματικής Αναθεώρησης που μπορεί να προωθήσει μόνο μια προοδευτική διακυβέρνηση, για ένα Σύνταγμα που θα καταξιώνεται στη δημοκρατική συνείδηση του λαού μας, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Ούτε οι πολίτες σας έχουν εμπιστοσύνη».