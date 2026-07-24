Ο οδικός χάρτης του ΣΥΡΙΖΑ ως τις εκλογές: Ανασυγκρότηση, ψηφοδέλτια και πανελλαδικές περιοδείες έως τα μέσα Σεπτεμβρίου

Σε τροχιά εκλογών επιχειρεί να θέσει τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ο Νίκος Παππάς, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος ότι η περίοδος της αδράνειας, της εσωστρέφειας και της αναμονής πρέπει να τελειώσει.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής παρουσίασε έναν οδικό χάρτη τεσσάρων αξόνων: ανασυγκρότηση, ψηφοδέλτια, πρόγραμμα και περιοδείες. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται σε πλήρη πολιτική και οργανωτική ετοιμότητα για τις επόμενες εθνικές εκλογές, ανεξάρτητα από τον χρόνο διεξαγωγής τους.

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Η παρέμβασή του δεν περιορίστηκε σε μια τυπική παρουσίαση οργανωτικών αποφάσεων. Πίσω από τις αναφορές στην ανάγκη επανεκκίνησης διακρινόταν η προσπάθεια να κλείσει ένας παρατεταμένος κύκλος αποδιοργάνωσης και να κατοχυρωθεί η αυτοτελής παρουσία του κόμματος στη νέα πολιτική περίοδο.

Προθεσμία έως τα μέσα Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με τον Νίκο Παππά, η Πολιτική Γραμματεία έλαβε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις για την επόμενη φάση. Κατανεμήθηκαν αρμοδιότητες στα μέλη της, συγκροτήθηκε η επιτροπή ψηφοδελτίων και τέθηκαν οι βάσεις τόσο του πολιτικού σχεδιασμού όσο και της οργανωτικής ανασυγκρότησης.

«Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας», ανέφερε, θέτοντας ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για την κομματική επανεκκίνηση.

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Η συγκρότηση των ψηφοδελτίων αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς συνδέεται με την προσπάθεια επανασυσπείρωσης παλαιών στελεχών, αλλά και προσέλκυσης νέων δυνάμεων. Ο γραμματέας της ΚΕ έκανε λόγο για «σημαντικό κύμα επανενεργοποίησης» μελών και στελεχών, επιχειρώντας να αντιστρέψει την εικόνα συρρίκνωσης που έχει καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, προανήγγειλε περιοδείες σε ολόκληρη τη χώρα, περισσότερη εξωστρέφεια και άμεση επαφή με την κοινωνία. Το μήνυμα είναι σαφές. Η νέα ηγετική ομάδα θέλει να μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις στην πολιτική παρουσία και στην ανασύνδεση με τους πολίτες.

Αυτοτελής κάθοδος και συμμαχίες

Ιδιαίτερο βάρος είχε η αναφορά του στις προοδευτικές συνεργασίες. Ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε θετική βάση την επιστολή του Νίκου Κοτζιά, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις εκλογές και θα επιδιώξει να οικοδομήσει συμμαχίες «με όσους θέλουν και όσους μπορούν».

Η διατύπωση αυτή αποτυπώνει τη διπλή στρατηγική της Κουμουνδούρου. Άνοιγμα σε δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, αλλά χωρίς διάλυση της πολιτικής και οργανωτικής αυτονομίας του κόμματος. Πρόκειται, παράλληλα, για μήνυμα προς όσους θεωρούν ότι οι εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς μπορούν να δρομολογηθούν ερήμην του ΣΥΡΙΖΑ.

Χωρίς να κατονομάσει τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς επέμεινε στην ανάγκη αυτοτελούς επανόδου της «σύγχρονης Αριστεράς». Η αναφορά αυτή μπορεί να διαβαστεί ως έμμεση οριοθέτηση απέναντι σε σενάρια που μεταθέτουν την πολιτική πρωτοβουλία σε σχήματα ή προσωπικότητες εκτός της σημερινής κομματικής δομής. Η φράση του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα είναι παρών» λειτουργεί ως δήλωση πολιτικής επιβίωσης, αλλά και ως προειδοποίηση ότι το κόμμα δεν προτίθεται να παρακολουθήσει παθητικά ανακατατάξεις στον προοδευτικό χώρο.

Πρόγραμμα με αιχμή οικονομία και δημόσιο έλεγχο

Το επόμενο μεγάλο πολιτικό ορόσημο για τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί, σύμφωνα με τον γραμματέα της ΚΕ, θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο οικονομικό σχέδιο με βασικούς άξονες την επιστροφή του υπερπλεονάσματος στην κοινωνία, τη μείωση της φορολογίας, την αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων και τη φορολόγηση των υπερκερδών.

Ο Νίκος Παππάς επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από τα πρόσωπα στις προγραμματικές διαχωριστικές γραμμές. Έθεσε ευθέως τα ζητήματα του δημόσιου χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της υπεράσπισης του άρθρου 16, του δημόσιου ελέγχου στα ΕΛΠΕ και στη ΔΕΗ, καθώς και της δημιουργίας ισχυρού δημόσιου πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα.

Με διαδοχικά ερωτήματα για το ποια πολιτική δύναμη μπορεί να υπερασπιστεί αυτές τις επιλογές, επιχείρησε να παρουσιάσει τον ΣΥΡΙΖΑ ως αναντικατάστατο φορέα της Αριστεράς στην επόμενη Βουλή. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ότι οι προοδευτικές συγκλίσεις δεν μπορούν να εξαντλούνται σε εκλογικές διευθετήσεις ή σε συμφωνίες κορυφής, αλλά οφείλουν να δοκιμαστούν πάνω σε συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις.

Στοίχημα πολιτικής επαναφοράς

Η κεντρική επιδίωξη είναι πλέον εμφανής με τον ΣΥΡΙΖΑ να θέλει να ανακτήσει πολιτικές πρωτοβουλίες και να αποδείξει ότι παραμένει υπολογίσιμος παράγοντας των εξελίξεων.

«Εκεί θα πιστοποιηθεί και η αναγκαιότητα να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μία ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή και να διαμορφώσει από θέσεις ισχύος τις εξελίξεις», υπογράμμισε ο Νίκος Παππάς.

Η μάχη, ωστόσο, δεν θα κριθεί μόνο στις διακηρύξεις. Θα κριθεί στην ταχύτητα της οργανωτικής ανασυγκρότησης, στην αξιοπιστία των ψηφοδελτίων, στην επανασύνδεση με την κοινωνική βάση και, κυρίως, στην ικανότητα του κόμματος να πείσει ότι διαθέτει διακριτό σχέδιο εξουσίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι επιστρέφει. Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν η επανεκκίνηση μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική πολιτική επανάκαμψη.