Άννα Διαμαντοπούλου: «Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου – Πρέπει να απαιτήσουμε απαντήσεις»

Η Άννα Διαμαντοπούλου άφησε αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος λέγοντας πως πλέον εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή
Η Άννα Διαμαντοπούλου
Η Άννα Διαμαντοπούλου / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Το δικό της μήνυμα θέλησε να στείλει η Άννα Διαμαντοπούλου κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ θέλοντας να επισημάνει πως με τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη ανέβηκαν τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας και όχι του ΠΑΣΟΚ.

Η Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας σε κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ είπε για τα Τέμπη: «Έχουμε τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις».

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε τον πολιτικό διάλογο, να διατηρήσουμε την πολιτική ισορροπία στο σύστημα» είπε η Άννα Διαμαντοπούλου και εξήγησε ότι: «Αλλιώς, σε μια Ευρώπη που «εκτινάσσεται» και είναι όλοι στους δρόμους- γιατί τα περάσαμε όλα αυτά, τις γροθιές, τις φωνές και να σπάζουμε τζάμια και να βρίζουμε τους αντιπάλους, τα ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ- Εμείς λοιπόν λέμε, δεν θα τα ξανακάνουμε, εμείς θέλουμε μια χώρα με πολιτική ηρεμία».

Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας πως: «Βγήκε η Καρυστιανού. Πολύ ωραία. Έγινε το “Δεν έχω οξυγόνο” και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε; Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου; Μήπως αυτού του είδους η αντίδραση μπορεί να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού, που την είδαμε επί Τσίπρα; Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που θα γίνει Κωνσταντοπούλου. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που προερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό, που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας. Δεν έβγαζε τις μάζες στον δρόμο, απλά.

Έχουμε, λοιπόν, τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις. Συμμετείχαμε, βεβαίως, σε όσες εκδηλώσεις έγιναν, αλλά η θεσμική μας λειτουργία είναι αυτή που θα αλλάξει τα δεδομένα. Και εγώ σας λέω το εξής: είδατε τι έγινε με όλη αυτήν την ιστορία και τον τρόπο που λειτούργησε η κυρία Κωνσταντοπούλου; Είδατε ότι ευτελίστηκαν ένα σωρό διαδικασίες και πράγματα και αποδείχτηκαν ψέματα;».

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αυστηρό μήνυμα του Άδωνι Γεωργιάδη στους νέους διοικητές νοσοκομείων: Όποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του θα χάνει τη θέση του
Ο υπουργός Υγείας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα, στα οικονομικά των νοσοκομείων και την έγκαιρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ανακαίνιση των πεπαλαιωμένων υποδομών του ΕΣΥ
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης 1
Γιώργος Φλωρίδης για Τέμπη: Η αντιπολίτευση επιχειρεί «ξυλόλιο 2» – Μίλησε και ο Τσίπρας που έκανε την άθλια σύσκεψη στο Μάτι
«Όταν υποβάλουμε αίτημα στη δικαιοσύνη περιμένουμε να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Για το αίτημα αυτό θα αποφανθεί λογικά σε λίγες ημέρες η πρόεδρος των εφετών Λάρισας» σημείωσε ο υπουργός
Ο Γιώργος Φλωρίδης 3
Τσίπρας για Τέμπη: Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας
«Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας 10
Σε αναβρασμό το ΠΑΣΟΚ: Οι δηλώσεις Καστανίδη και Γερουλάνου για τα «αδρανή» όργανα και η ενόχληση Ανδρουλάκη
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο στο οποίο συμμετέχει και ο Παύλος Γερουλάνος έχει αδρανοποιηθεί, ενώ το Πολιτικό Συμβούλιο έχει de facto καταργηθεί
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μανχάταν – Τον υποδέχτηκε ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος
Συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ.Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο 2
