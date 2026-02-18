Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών τελείται σήμερα, Τετάρτη (18.02.2026), στις 13.00, η κηδεία της Άννας Ψαρούδα–Μπενάκη, πρώην προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, με πλήθος κόσμου να έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται από νωρίς στον χώρο. Η τελετή πραγματοποιείται δημοσία δαπάνη, κατόπιν κοινής απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου.

Η Άννα Ψαρούδα–Μπενάκη έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 92 ετών. Τον Μάρτιο του 2004 εξελέγη πρόεδρος της Βουλής, ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το ύπατο κοινοβουλευτικό αξίωμα στην Ελλάδα.

Στο παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδώρων μεταφέρθηκε πριν τις 12 το μεσημέρι η σορός της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, προκειμένου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί της από τον χώρο της πολιτικής να πουν το τελευταίο «αντίο»

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη, καθώς και οι πρώην υπουργοί Γιώργος Αλογοσκούφης και Γιάννης Βαληνάκης.

Στεφάνια εστάλησαν, μεταξύ άλλων, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.





Ποια ήταν η Άννα Ψαρούδα–Μπενάκη

Γεννημένη στην Αθήνα, κόρη του ναυάρχου Ευάγγελου Ψαρούδα και σύζυγος του ιστορικού της φιλοσοφίας Λίνου Γ. Μπενάκη, η Άννα Ψαρούδα–Μπενάκη σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία. Έλαβε διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Βόννης, ενώ εργάσθηκε ερευνητικά στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλανκ στο Φράιμπουργκ και διέγραψε μακρά πανεπιστημιακή πορεία στη Νομική Σχολή Αθηνών, διδάσκοντας Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.

Στην πολιτική η Άννα Ψαρούδα–Μπενάκη εισήλθε το 1981 ως βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. και επί σειρά ετών εκλεγόταν στην Α’ Αθηνών, έως το 2009. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, υπουργός Πολιτισμού και υπουργός Δικαιοσύνης, πριν αναλάβει την προεδρία της Βουλής (2004–2007). Κατά τη θητεία της έδωσε έμφαση στην κοινοβουλευτική διπλωματία, με επίσημες επισκέψεις και επαφές σε κοινοβούλια εκτός και εντός Ευρώπης.