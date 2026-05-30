Νίκος Μαραντζίδης: «Από σκαιός αντικομμουνιστής αναβαθμίστηκα σε Τζέιμς Μποντ» – Η απάντηση στο δημοσίευμα ότι είναι πράκτορας των Βρετανών

Ο καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Την δική του απάντηση στην εφημερίδα Documento ότι αν και σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών δίνει ο καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης

Όπως αναφέρει ο Νίκος Μαραντζίδης θέλοντας η εφημερίδα να πολεμήσει τον Αλέξη Τσίπρα επιτίθεται στον ίδιο και ουσιαστικά τον χαρακτηρίζει πράκτορα των Βρετανών. «Ούτε λίγο ούτε πολύ με εμφανίζει ως πράκτορα των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που συμβουλεύει τον Τσίπρα και άρα και τον ίδιο τον Τσίπρα ως φερέφωνο σκοτεινών ξένων δυνάμεων», αναφέρει σημειώνοντας ότι για την υπόθεση θα κινηθεί νομικά.

Παράλληλα ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσπαθεί να ειρωνευτεί τα όσα αναφέρει εφημερίδα λέγοντας χαρακτηριστικά. «Για μένα θα μπορούσε να είναι άλλο ένα καλαμπούρι, από σκαιός αντικομουνιστής αναβαθμίστηκα. Έγινα Τζειμς Μποντ».

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Μαραντζίδη:

«Η φύση των επιστημονικών μου μελετών, μου έχει διδάξει να έχω βαθιά κατανόηση της πολιτικής εχθρότητας και της σκοπιμότητας. Καθώς και γνώση του σε ποιες ακρότητες μπορεί αυτή να φτάσει.

Ο Τσίπρας άλλωστε δεν υπήρξε ποτέ ένας άχρωμος πολιτικός, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο που γεννά συναισθήματα αγάπης αλλά και μίσους. Καμιά φορά και τις μεταπτώσεις από την αγάπη στο μίσος. Αυτό οδηγεί σε περίεργα και σκοτεινά μονοπάτια.

Ένα τέτοιο μονοπάτι φαίνεται ότι έχει πάρει αυτός που σήμερα, θέλοντας να χτυπήσει τον Τσίπρα, αναδεικνύει ένα άθλιο και παντελώς ανυπόστατο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Documento.

Που ούτε λίγο ούτε πολύ με εμφανίζει ως πράκτορα των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που συμβουλεύει τον Τσίπρα και άρα και τον ίδιο τον Τσίπρα ως φερέφωνο σκοτεινών ξένων δυνάμεων.

Εντάξει, για μένα θα μπορούσε να είναι άλλο ένα καλαμπούρι, από σκαιός αντικομουνιστής αναβαθμίστηκα. Έγινα Τζειμς Μποντ.

Για την υπόθεση της ΕΛ.Α.Σ όμως, και του Αλέξη Τσίπρα, που η επιστροφή του στην ενεργό πολιτική στοχεύει να γκρεμίσει το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα του Μαξίμου, καθώς και τις παραφυάδες του που παρακολουθούσαν το μισό πολιτικό σύστημα, δημιοσιογράφους, επιχειρηματίες αλλά και πολίτες, δεν είναι ένα αστείο.

Ίσως εκτός από τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, να κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Λέτε να είναι υπερβολική η σκέψη μου; Να μη γίνονται αυτά σε μια ευνομούμενη δημοκρατία; Θα δείξει. Αν και η κυβέρνηση έχει φροντίσει δια νόμου να μην μπορούμε ούτε να μάθουμε πλέον αν μας παρακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση και όποιες και αν είναι οι προθέσεις τους, επειδή αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο εμένα, θα προβώ άμεσα σε όσα δικαιώματα ο νόμος προβλέπει απέναντι στους  συκοφάντες, προκειμένου να υπερασπιστώ την αλήθεια».

Να σημειωθεί ότι η εφημερίδα Documento αναφέρει ότι ο  Νίκος Μαραντζίδης τον οποίο χαρακτηρίζει σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για αποκάλυψη των Anonymous σχετικά με τη συνεργασία του Νίκου Μαραντζίδη με ΜΚΟ αντιρωσικής προπαγάνδας που χρηματοδοτούνταν από το Φόρεϊν Όφις.

