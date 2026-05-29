Νίκος Ανδρουλάκης για Νίκο Ταγαρά: Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά σε ηλικία 70 ετών έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και καταλήγοντας τονίζει για τον εκλιπόντα πολιτικό:

«Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του».