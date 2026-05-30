Νίκος Ταγαράς, ο υφυπουργός και αρχιτέκτονας των μεγάλων πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων – Θλίψη για τον θάνατό του

Εργατικός, αθόρυβος και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, που έφυγε χθες (29.05.2026) από τη ζωή στα 70 του χρόνια αφήνει πίσω του ένα σπουδαίο έργο.

Η θητεία του στη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημαδεύτηκε με μια σειρά από σημαντικά έργα και μεταρρυθμίσεις στα οποία ο Νίκος Ταγαράς άφησε τη σφραγίδα του.

Είχε την απόλυτη εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αυτός ήταν λόγος που για χρόνια συνέχιζε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η συμβολή του στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για τη χωροταξία και την πολεοδομία στην Ελλάδα ήταν καθοριστική. Η απουσία του μεγάλη και ο θάνατός του προκάλεσε θλίψη όχι μόνο στην κυβερνητική παράταξη, αλλά σε όλο τον πολιτικό κόσμο.

Γεννημένος το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εργάστηκε στο επάγγελμα για σχεδόν 40 χρόνια.

Η πορεία του στα κοινά ξεκίνησε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ως πρόεδρος της κοινότητας Χιλιομοδίου, δήμαρχος Τενέας και νομάρχης Κορινθίας, πριν εκλεγεί βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Το 2014-2015 διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ από τον Αύγουστο του 2020 ανέλαβε υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέση με την οποία συνδέθηκε η σημαντικότερη περίοδος της πολιτικής του διαδρομής.

Ο άνθρωπος πίσω από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον χωρικό σχεδιασμό

Ο Νίκος Ταγαράς συνδέθηκε στενά με μια από τις πιο εκτεταμένες προσπάθειες αναμόρφωσης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, βρέθηκε στο επίκεντρο κρίσιμων παρεμβάσεων που επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και αναπτύσσεται ο ελληνικός χώρος.

Μεταξύ των βασικών πεδίων στα οποία δραστηριοποιήθηκε ήταν η προώθηση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, η αναθεώρηση των κανόνων για την εκτός σχεδίου δόμηση, η εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και η διαμόρφωση νέων ειδικών χωροταξικών πλαισίων. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες επιδίωξε να αντιμετωπίσει χρόνιες αδυναμίες του ελληνικού συστήματος χωρικού σχεδιασμού, το οποίο επί δεκαετίες χαρακτηριζόταν από ασυνέχειες, εξαιρέσεις και έλλειψη συνολικής στρατηγικής.

Κομβική θέση στο έργο του κατέχει το πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού «Κωνσταντίνος Δοξιάδης». Πρόκειται για μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση που θεωρείται η μεγαλύτερη του είδους της από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Στόχος της είναι η κάλυψη σχεδόν ολόκληρης της χώρας με σύγχρονα πολεοδομικά εργαλεία, τα οποία θα καθορίζουν με σαφήνεια τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τις δυνατότητες ανάπτυξης κάθε περιοχής. Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στη δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου, ικανού να περιορίσει τη διαχρονική αβεβαιότητα που επικρατούσε σε ζητήματα χωροθέτησης και αξιοποίησης γης.

Ιδιαίτερα απαιτητική υπήρξε η διαχείριση του ζητήματος της εκτός σχεδίου δόμησης. Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης, η ανάγκη εναρμόνισης με σύγχρονες αρχές χωρικής οργάνωσης και η επιδίωξη μεγαλύτερης νομικής ασφάλειας οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές του υφιστάμενου καθεστώτος. Οι παρεμβάσεις αυτές επηρέασαν μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών ακινήτων και προκάλεσαν έντονο δημόσιο διάλογο. Παρά τις αντιδράσεις, ο Ταγαράς υποστήριζε ότι η μετάβαση σε ένα οργανωμένο σύστημα σχεδιασμού ήταν αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Σημαντικό κεφάλαιο της δράσης του αποτέλεσε επίσης η προώθηση νέων Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων. Το πλαίσιο για τον τουρισμό φιλοδοξεί να καθορίσει τους όρους ανάπτυξης του κλάδου τις επόμενες δεκαετίες, αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως η πίεση σε δημοφιλείς προορισμούς, η φέρουσα ικανότητα των περιοχών και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας επιχειρεί να συνδυάσει την ανάγκη ενεργειακής μετάβασης με τη διαφύλαξη του τοπίου, της βιοποικιλότητας και των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών. Στο ίδιο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο εντάσσεται και η αναθεώρηση των κανόνων για τη βιομηχανία και τα logistics.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια, παρέμεινε ενεργός μέχρι το τέλος. Χωρίς να επιδιώκει τη δημοσιότητα, συνέχισε να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των έργων και των μεταρρυθμίσεων που είχε αναλάβει. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, κατά την παρουσίαση του νέου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, ενός έργου που αντανακλούσε τη διαχρονική του προσήλωση στον σχεδιασμό, τη θεσμική οργάνωση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η παρακαταθήκη που αφήνει δεν συνδέεται μόνο με επιμέρους νομοθετικές παρεμβάσεις. Συνδέεται κυρίως με την προσπάθεια αλλαγής της αντίληψης για τη διαχείριση του ελληνικού χώρου. Η μετάβαση από τις αποσπασματικές λύσεις και τις εξαιρέσεις σε ένα μοντέλο ολοκληρωμένου σχεδιασμού, με σταθερούς κανόνες και σαφή προσανατολισμό, αποτελεί το βασικό στοιχείο του έργου του. Για πολλούς εκπροσώπους του τεχνικού και επιστημονικού κόσμου, ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της σύγχρονης χωροταξικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, αφήνοντας ένα αποτύπωμα που θα επηρεάζει τον τρόπο ανάπτυξης της χώρας για πολλά χρόνια.