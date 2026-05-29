Πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας για Νίκο Ταγαρά: Υπόδειγμα προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες

«Υπηρέτησε με πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά» υπογραμμίζει ακόμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Θλίψη έχει σκορπίσει στον πολιτικό κόσμο η είδηση για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Την προσωπικότητα του εκλιπόντος πολιτικού εξαίρει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Ταγαρά, ο Κωνσταντίνος Τασούλας σημειώνει ότι «η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές».

Ειδικότερα, στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κύριος Τασούλας ανέφερε:

«Η είδηση της εκδημίας του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά μας γεμίζει θλίψη. Υπηρέτησε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά.

Το ίδιο ισχύει και για τη γόνιμη θητεία του στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Συλλυπητήρια του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του βουλευτή Κορινθίας και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, δήλωσε:

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη, που αποχαιρετώ σήμερα έναν πραγματικό φίλο, έναν άξιο πολιτικό, ένα υπόδειγμα επαγγελματία, έναν σπουδαίο οικογενειάρχη. Αυτός ήταν ο Νίκος Ταγαράς. Ένα κλασσικό παράδειγμα ήθους που συνάντησα στην πολιτική μου πορεία επί δεκαετίες. Ο Νίκος συνέδεσε το όνομα του για πάντα με τολμηρές μεταρρυθμίσεις ξεκινώντας από την Αυτοδιοίκηση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία αλλά και ως Υπουργός στη συνέχεια. Μεταρρυθμίσεις, που διαμόρφωσαν και θα διαμορφώσουν στο μέλλον έναν καλύτερο τόπο για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αγωνίστηκε πάντα με συνέπεια, με αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης σε όποια θέση κι αν υπηρέτησε.

Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συγγενείς και φίλους του.

Καλό ταξίδι φίλε Νίκο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
119
76
68
64
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης για Νίκο Ταγαρά: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο
«Δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή» τονίζει ακόμα ο πρωθυπουργός
O Κυριάκος Μητσοτάκης
Παύλος Μαρινάκης: Τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά – «Αγωνιστής της ζωής»
«Αθόρυβος, αλλά αποτελεσματικός υπουργός, έμπειρος κοινοβουλευτικός και άξιος εκπρόσωπος των πολιτών της Κορινθίας, πάλεψε μέχρι τέλους» γράφει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Νίκος Ταγαράς
Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς – Έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο
Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα - Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή η γιος του με σπαρακτική ανάρτηση στα social media
Νίκος Ταγαράς 13
Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 9 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: «Μας λείπεις κάθε μέρα»
Η 29η Μαΐου παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για την οικογένεια Μητσοτάκη αλλά και για πολλούς ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι συνδέθηκαν πολιτικά και προσωπικά με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Κυριάκος Μητσοτάκης
Στράτος Φαναράς: «Ψυχραιμία παιδιά, το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα»
Ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis προειδοποιεί ότι ανοίγει περίοδο αβεβαιότητας που απαιτεί «ταλαντούχους παίκτες» και «στρατηγικά μυαλά», την ώρα που η αντιπαράθεση για τις δημοσκοπήσεις οξύνεται
Στράτος Φαναράς
Newsit logo
Newsit logo