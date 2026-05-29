Πολιτική

Αντώνης Σαμαράς για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά: Χάθηκε από τη ζωή ένας φίλος και μαχητής

«Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του» αναφέρει ακόμη ο πρώην πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς
Ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
«Προσέφερε τις βαθιές γνώσεις του στη Βουλή και την Πατρίδα του», τονίζει, ανάμεσα σε άλλα, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς για τον χαμό του Νίκου Ταγαρά. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας νικήθηκε από τον καρκίνο στα 70 του χρόνια.

Για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς σημειώνει ακόμη ότι ο εκλιπών ήταν «κοντά στον απλό πολίτη» και «υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθία».

Η δήλωση του κυρίου Σαμαρά για τον Νίκο Ταγαρά:

«Σήμερα χάθηκε από τη ζωή ένας φίλος κι ένας μαχητής. Που κοντά στον απλό πολίτη υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθία. Και που ως άριστος επιστήμων και υπουργός, προσέφερε τις βαθιές γνώσεις του στη Βουλή και την Πατρίδα του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του».

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Τασούλας για Νίκο Ταγαρά: Υπόδειγμα προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες
«Υπηρέτησε με πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά» υπογραμμίζει ακόμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας
Κυριάκος Μητσοτάκης για Νίκο Ταγαρά: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο
«Δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή» τονίζει ακόμα ο πρωθυπουργός
O Κυριάκος Μητσοτάκης
Παύλος Μαρινάκης: Τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά – «Αγωνιστής της ζωής»
«Αθόρυβος, αλλά αποτελεσματικός υπουργός, έμπειρος κοινοβουλευτικός και άξιος εκπρόσωπος των πολιτών της Κορινθίας, πάλεψε μέχρι τέλους» γράφει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Νίκος Ταγαράς
Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς – Έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο
Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα - Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή η γιος του με σπαρακτική ανάρτηση στα social media
Νίκος Ταγαράς 13
Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 9 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: «Μας λείπεις κάθε μέρα»
Η 29η Μαΐου παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για την οικογένεια Μητσοτάκη αλλά και για πολλούς ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι συνδέθηκαν πολιτικά και προσωπικά με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Κυριάκος Μητσοτάκης
Στράτος Φαναράς: «Ψυχραιμία παιδιά, το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα»
Ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis προειδοποιεί ότι ανοίγει περίοδο αβεβαιότητας που απαιτεί «ταλαντούχους παίκτες» και «στρατηγικά μυαλά», την ώρα που η αντιπαράθεση για τις δημοσκοπήσεις οξύνεται
Στράτος Φαναράς
