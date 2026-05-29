Αντώνης Σαμαράς για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά: Χάθηκε από τη ζωή ένας φίλος και μαχητής

«Προσέφερε τις βαθιές γνώσεις του στη Βουλή και την Πατρίδα του», τονίζει, ανάμεσα σε άλλα, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς για τον χαμό του Νίκου Ταγαρά. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας νικήθηκε από τον καρκίνο στα 70 του χρόνια.

Για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς σημειώνει ακόμη ότι ο εκλιπών ήταν «κοντά στον απλό πολίτη» και «υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση του κυρίου Σαμαρά για τον Νίκο Ταγαρά:

«Σήμερα χάθηκε από τη ζωή ένας φίλος κι ένας μαχητής. Που κοντά στον απλό πολίτη υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθία. Και που ως άριστος επιστήμων και υπουργός, προσέφερε τις βαθιές γνώσεις του στη Βουλή και την Πατρίδα του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του».