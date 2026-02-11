Πολιτική

Αντώνης Ψαρόπουλος: Πάνω από 2 χρόνια θα τραβήξει η δίκη των Τεμπών, θα γίνουν και φέτος συγκεντρώσεις

«Υπάρχουν αντικρουόμενα αποδεικτικά στοιχεία», είπε, κληθείς να σχολιάσει την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο
Ο δικηγόρος και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος
Ο δικηγόρος και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, Αντώνης (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Την εκτίμηση ότι η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη θα ξεπεράσει σε διάρκεια τα δύο χρόνια διατύπωσε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος. Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026) στον ΣΚΑΪ, ο κ. Ψαρόπουλος υπογράμμισε ότι ο δικαστικός αγώνας που ανοίγει «στις 23 Μαρτίου» θα είναι απαιτητικός για τους συγγενείς, τόσο σε χρονικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης τριών ετών από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Αντώνης Ψαρόπουλος ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί μνημόσυνο στις 28 Φεβρουαρίου στον τόπο της τραγωδίας, ενώ, όπως είπε, θα πραγματοποιηθούν και συγκεντρώσεις. «Ο Σύλλογος και εμείς οι συγγενείς κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο να μας συμπαρασταθεί με κόσμιο τρόπο πάντα, προκειμένου να μας βοηθήσει ηθικά να αντέξουμε τον δύσκολο δικαστικό αγώνα», ανέφερε.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος αναφέρθηκε, επίσης, στη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Πλακιά σχετικά με το ενδεχόμενο παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία, επιλέγοντας, όπως είπε, να μην σχολιάσει δηλώσεις άλλων συγγενών. Τόνισε, ωστόσο, ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί τίποτα», υπογραμμίζοντας πως «αυτό που αποδεικνύεται, αποδεικνύεται με βάση τη δικαστική απόφαση». «Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν αντικρουόμενα αποδεικτικά στοιχεία», πρόσθεσε, διατυπώνοντας την προσωπική του εκτίμηση ότι «δεν έχουμε πέσει θύματα πλάνης».

 

Σε ερώτηση για τις εξελίξεις στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μετά την αποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού και την εκλογή του Παύλου Ασλανίδη στη θέση του προέδρου, ο Αντώνης Ψαρόπουλος δήλωσε ότι ενημερώθηκε σχετικά και εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Σύλλογος «θα συνεχίσει τον αγώνα» που ξεκίνησαν εξαρχής οι συγγενείς, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ο ίδιος δεν είναι μέλος του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
113
100
86
61
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η πρώτη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά την παραίτηση της Έλενας Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει»
Παρά την ανησυχία που επικρατεί εντός της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία έχει μείνει με το ελάχιστο όριο βουλευτών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε το μήνυμα πως ο αγώνας συνεχίζεται
Η Έλενα Καραγεωργοπούλου με την Ζωή Κωνσταντοπούλου 5
Στο «Λευκό Παλάτι» του Ερντογάν ο Μητσοτάκης: Οι «κόκκινες γραμμές» της Αθήνας και οι επιδιώξεις των δύο ηγετών
Ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει προσκληθεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 6
Κυριάκος Μητσοτάκης – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Επτά χρόνια συναντήσεων, από το Λονδίνο και τον Βόσπορο έως το «ναυάγιο» της Νέας Υόρκης
Από το 2019 έως σήμερα, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Τουρκίας έχουν βρεθεί επανειλημμένως στο ίδιο τραπέζι, με κάθε ραντεβού να αποτυπώνει τις απόπειρες επαναπροσέγγισης
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι
60
Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις 100 ημέρες ως πρέσβης: Ανεβάσαμε τη στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ – Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη
«Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλους στόχους και τους υλοποιούμε», λέει η Γκιλφόιλ σε βίντεο για τις 100 ημέρες της στην Αθήνα
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Newsit logo
Newsit logo