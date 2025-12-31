Πολιτική

Αντώνης Σαμαράς: «Η πατρίδα απαιτεί αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη», λέει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του

Τι αναφέρει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς
«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες. Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί», τονίζει σε μήνυμά του με αφορμή την Πρωτοχρονιά ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει λέγοντας μεταξύ άλλων στο μήνυμά του για την Πρωτοχρονια, πως «ζητούμενο η ευθύνη, όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας» ενώ έκανε λόγο για «σεβασμό, χωρίς να γονατίζουμε».

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά

«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες.

Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί.

Ζητούμενο η ευθύνη !

Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας.

Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.

2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη.

Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων!

Για την Ελλάδα της ελπίδας!».

Πολιτική
