Αντώνης Σαμαράς σε Κωνσταντίνο Τασούλα: «Σε λάθος κατεύθυνση» τα εθνικά, αδιέξοδα στο εσωτερικό

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (17.02.2026) ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, στο πλαίσιο του κύκλου επαφών που πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σε μια πρωτοβουλία με θεσμικό πρόσημο που –σύμφωνα με το σκεπτικό της– στοχεύει στην ενίσχυση του διαλόγου και ενός κλίματος πολιτικής συνεννόησης.

Στη συνάντηση του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Αντώνης Σαμαράς -σύμφωνα με πληροφορίες- έθεσε καταρχάς «την εθνική ανάγκη αντιμετώπισης» σειράς χρόνιων προβλημάτων. Στο εσωτερικό μέτωπο, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στάθηκε στο δημογραφικό, με ειδική αναφορά στην ερήμωση της Θράκης και την –όπως φέρεται να υποστήριξε– τουρκική διείσδυση στην περιοχή, ενώ έκανε λόγο για ακρίβεια που «μειώνει την αγοραστική δύναμη». Στην ίδια δέσμη θεμάτων ενέταξε την ανεπαρκή χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κόστος παραγωγής και ενέργειας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και το αγροτικό και διατροφικό ζήτημα, με ειδική μνεία στη συμφωνία Mercosur.

Κεντρικό σκέλος της συζήτησης μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και Κωνσταντίνου Τασούλα αποτέλεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εξωτερική πολιτική. Ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η χώρα κινείται «σε λάθος κατεύθυνση» και εξέφρασε «βαθύτατη ανησυχία» για τα εθνικά θέματα, συνδέοντας την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία και τις δηλώσεις που ακολούθησαν με τον κίνδυνο «παγιοποίησης τετελεσμένων» σε βάρος της Ελλάδας. Ο Αντώνης Σαμαράς στάθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναφορά του πρωθυπουργού για επίλυση των διαφορών σε «διεθνές δικαιοδοτικό όργανο», με τον πρώην πρωθυπουργό να επιμένει ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση είναι η αποδοχή από την Τουρκία του Δικαίου της Θάλασσας και η υπογραφή συνυποσχετικού. «Τι σημαίνει αυτό; Υπενθυμίζεται ότι η θέση της Ελλάδας είναι πως η μία και μόνη διαφορά μπορεί να επιλυθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όμως, προϋπόθεση για αυτό είναι η αποδοχή εκ μέρους της Τουρκίας του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και η υπογραφή σχετικού συνυποσχετικού που κυρώνεται από τα Κοινοβούλια. Η Τουρκία, ως γνωστόν, δεν αποδέχεται το Δίκαιο της Θάλασσας» είπε, μεταξύ άλλων. Η θέση του Αντώνη Σαμαρά είναι πως από την ώρα που η Τουρκία δεν αποδέχεται το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δεν τίθεται θέμα περαιτέρω συζητήσεως. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί προϋπόθεση για οιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε ζητήματα για τη συζήτηση περί συνεργασίας στο μεταναστευτικό, κάνοντας λόγο για «εργαλειοποίηση» του θέματος από την Άγκυρα, με αναφορά και στην πρόσφατη τραγωδία στη Χίο. «Γιατί δεν καταδικάστηκε αυτή η εργαλειοποίηση; Γιατί δεν ζητήθηκε από την Τουρκία να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της, ώστε να μην χρησιμοποιεί ανθρώπινες ζωές για πολιτικούς λόγους;» διερωτήθηκε. Εξέθεσε επίσης επιφυλάξεις για διατυπώσεις περί «μηχανισμών επικοινωνίας» με στόχο την αποφυγή κλιμάκωσης, θέτοντας το ερώτημα αν αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε «προσυνεννόηση» ακόμη και για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. «Τι σημαίνει αυτό; Μήπως προσυνεννόηση; Και ποιες είναι οι πηγές έντασης; Διότι, κατά την Τουρκία, τέτοιες είναι η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έξω από τα 6 ν.μ., η θαλάσσια έρευνα, η χωροταξία, η πόντιση καλωδίων. Γι’ αυτά θα απαιτείται προσυνεννόηση; Η Ελλάδα, άραγε, θεωρεί τις τουρκικές έρευνες στην περιοχή μεταξύ Λιβύης και Κρήτης πηγή έντασης; Το τουρκολιβυκό μνημόνιο; Το Κυπριακό;» επεσήμανε.

Ο Αντώνης Σαμαράς στάθηκε ακόμη στην αναφορά ότι «οι δύο χώρες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αξιολογήσουν υφιστάμενες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας — ιδίως στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές — με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας». «Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Μήπως ότι θα απαιτείται άδεια της Τουρκίας ακόμη και για το καλώδιο στην Κάσο; Κάτι που θα σήμαινε εμπρακτη αποδοχή της τουρκικής δικαιοδοσίας; Μήπως είναι ο δρόμος για τη συνδιαχείριση των ενεργειακών πηγών του διαδρόμου του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου;» διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε λόγο για παντελή έλλειψη καταδίκης της τουρκικής επ’ αόριστον Navtex, η οποία –όπως είπε– διχοτομεί πρακτικά το Αιγαίο, διερωτώμενος «γιατί». Αντίστοιχα, έθεσε το ερώτημα γιατί δεν αναφέρθηκε η ελληνική πλευρά στις συνεχιζόμενες θηριωδίες εναντίον του χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία.

Παράλληλα, τόνισε πως η Ελλάδα έπρεπε εξαρχής να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, πολύ περισσότερο από την ώρα που σε αυτό μετέχουν Τουρκία – Ισραήλ – Κύπρος – Βουλγαρία – Ιταλία και άλλες χώρες, και όχι -όπως είπε- να δίνει διαρκώς την εντύπωση ότι σύρεται.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε στον ΠτΔ ότι δεν πρέπει αυτή να είναι αντικείμενο κομματικών στοχεύσεων και ότι δεν πρέπει να διεξάγεται με όρους καθαρά επικοινωνιακούς.