«Απασφάλισαν» Καρανίκας και Πολάκης ανταλλάσσοντας χαρακτηρισμούς για «γονυπετείς» και «ξεφτιλισμένους»

Ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα υπερασπίστηκε δημόσια τον Άδωνι Γεωργιάδη, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ
Παύλος Πολάκης και Νίκος Καρανίκας
Παύλος Πολάκης και Νίκος Καρανίκας (Eurokinissi)

Μετωπική κόντρα μέσω Facebook ξέσπασε τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στον Νίκο Καρανίκα και τον Παύλο Πολάκη. Αφορμή στάθηκε «ποστάρισμα» του άλλοτε στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα για τις επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα.

Ο Νίκος Καρανίκας υπερασπίστηκε δημόσια τον Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας πως τη βία την ασκούν «συνδικαλιστές τραμπούκοι που δεν έχουν επιχειρήματα», τοποθέτηση που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Παύλου Πολάκη.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση, αποκαλώντας τον Νίκο Καρανίκα «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο». Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι «γλείφει» τον υπουργό Υγείας, αφήνοντας υπαινιγμούς σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητά του στον χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης.

Απαντώντας ο άλλοτε σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για συκοφαντία, αλλά δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά του Παύλου Πολάκη «γιατί είναι αριστερός», ωστόσο είπε ότι η όλη στάση του είναι «για λύπηση».

Υποστήριξε μάλιστα ότι προκειμένου να μη χάσει τη βουλευτική του ιδιότητα, «στέκεται γονυπετής» απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη, παρότι, όπως σημειώνει, διαφωνεί μαζί τους σε πολλά.

Καρανίκας - Πολάκης

Κλείνοντας, ο Νίκος Καρανίκας τον αποκάλεσε «πραξικοπηματία και ξεφτιλισμένο», καλώντας τον να ντραπεί για όσα γράφει.

