Πολιτική

Από τις τουαλέτες στα πωλητήρια: Μέτωπο της ΕΛ.Α.Σ. για την Ακρόπολη

Δύο συμβάσεις του ΟΔΑΠ, δύο διαγωνισμοί με μία μόνο προσφορά και διάρκεια που μπορεί να φτάσει τα δώδεκα χρόνια βρίσκονται στο επίκεντρο της καταγγελίας
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Πέτρος Κατσάκος
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Από τις τουαλέτες και τις θυρίδες φύλαξης μέχρι τα πωλητήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας, η ιδιωτική παρουσία στον πολιτισμό αποκτά όλο και μεγαλύτερο αποτύπωμα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση στήνει ήδη το μοντέλο που θα ακολουθήσει η Hellenic Heritage, πριν ακόμη ιδρυθεί η νέα εταιρεία.

Πρώτος σταθμός είναι η 12η Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τομέα Πολιτισμού της ΕΛ.Α.Σ., ο ΟΔΑΠ επέλεξε την «Public Shine Facility Management» για τη διαχείριση των χώρων υγιεινής και των lockers, αλλά και για την εγκατάσταση τουρνικέ σε τέσσερις αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Ακρόπολη, την οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι.

Η σύμβαση είναι εξαετής και μπορεί να παραταθεί για ακόμη έξι χρόνια. Η ΕΛ.Α.Σ. στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η εταιρεία είχε ιδρυθεί μόλις τον προηγούμενο Νοέμβριο, με αρχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, και ζητά να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία με τα οποία κρίθηκε ότι διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και τεχνική επάρκεια.

Οι τουαλέτες ανοίγουν… με εισιτήριο

Ο πυρήνας της καταγγελίας βρίσκεται στους οικονομικούς όρους. Η εταιρεία ήταν, κατά την ανακοίνωση, η μόνη που κατέθεσε έγκυρη προσφορά και εξασφάλισε τη σύμβαση με εγγυημένο μίσθωμα 2.258 ευρώ τον μήνα, συν 2% επί των εσόδων.

Σε αντάλλαγμα, θα μπορεί να χρεώνει ένα ευρώ για τη χρήση της τουαλέτας και δύο ευρώ για κάθε θυρίδα φύλαξης. Έτσι, οι τουαλέτες του παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, που παρέμεναν κλειστές επί δύο χρόνια, θα ανοίξουν ξανά  αυτή τη φορά με αντίτιμο.

Στον ίδιο ανάδοχο 27 πωλητήρια

Δύο ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, ακολούθησε η δεύτερη σύμβαση. Ο ΟΔΑΠ ανέθεσε στην ένωση Space Hellas – Radiant Technologies τη διαχείριση 27 πωλητηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, από την Ακρόπολη και την Κνωσό έως τους Δελφούς, τις Μυκήνες και τις Αιγές.

Το συνολικό μίσθωμα ορίστηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., στις 50.600 ευρώ τον μήνα, επίσης με ποσοστό 2% επί των εσόδων. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και το νέο πωλητήριο της Ακρόπολης, το οποίο κατασκευάστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και κόστισε 600.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ. Και σε αυτόν τον διαγωνισμό κατατέθηκε μία μόνο προσφορά.

Έντεκα διαγωνισμοί, ένας «μοναδικός» υποψήφιος

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η ίδια ένωση εταιρειών έχει επικρατήσει σε έντεκα διαφορετικούς διαγωνισμούς, από το ανθοπωλείο της Βουλής έως τα 27 αρχαιολογικά πωλητήρια. Το κοινό στοιχείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι ότι σε κάθε διαγωνισμό υπήρξε ο μοναδικός υποψήφιος.

Με το ερώτημα «Γαλάζιοι “ημέτεροι” ακόμα και στην Ακρόπολη;», η Συμπαράταξη αμφισβητεί τόσο τους οικονομικούς όρους όσο και τον πραγματικό ανταγωνισμό των διαδικασιών. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει την πολιτιστική κληρονομιά ως επιχειρηματικό πεδίο και προειδοποιεί ότι οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

Τα ερωτήματα προς κυβέρνηση και ΟΔΑΠ

Η ανακοίνωση αφήνει ανοιχτά τρία βασικά ερωτήματα. Με ποια κριτήρια αξιολογήθηκαν οι ανάδοχοι, γιατί οι διαγωνισμοί δεν προσέλκυσαν περισσότερες προσφορές και ποιο είναι το πραγματικό όφελος για το Δημόσιο. Οι απαντήσεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για συμφωνίες που μπορούν να δεσμεύσουν ορισμένους από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας για διάστημα έως και δώδεκα ετών.

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