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Πολιτική

Ο Σωτήρης Σέρμπος παραιτήθηκε από σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής

Η παραίτησή του καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Σωτήρης Σέρμπος
Ο Σωτήρης Σέρμπος / ΑΠΕ ΜΠΕ
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Την παραίτησή του από τη θέση του μετακλητού συμβούλου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, υπέβαλε ο Σωτήρης Σέρμπος.

Η παραίτηση του Σωτήρη Σέρμπου από τη θέση του συμβούλου, έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό και δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη (25.8.26) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

«Με την υπ’ αρ. 6487/21.08.2026 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 5 και 47 παρ. 4 του ν. 4622/2019, το π.δ. 98/2020, το π.δ. 76/2023, το π.δ. 79/2023, την υπό στοιχεία Υ8/01.04.2024 (Β’ 2037) απόφαση του Πρωθυπουργού, την υπ’ αρ. 6970/09.10.2025 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1372) απόφαση και την αίτηση παραίτησης, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Σωτήριου Σέρμπου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΡ 730894), Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από τη θέση μετακλητού συνεργάτη της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και από 21.08.2026 απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του», αναφέρεται στην απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Από την κυβέρνηση δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο για την εξέλιξη ή για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2024 αλλά δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί.

Δείτε το ΦΕΚ με την παραίτηση του Σωτήρη Σέρμπου ΕΔΩ

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