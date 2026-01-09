Αποστάσεις Ψαρόπουλου από το κόμμα Καρυστιανού: «Δεν θα ήθελα να εκφέρω καμία δημόσια άποψη»

Με φόντο τη δίκη στη Λάρισα για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, τοποθετήθηκε σήμερα (09.01.2026) για πρώτη φορά, ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την πρώην σύζυγό του, Μαρία Καρυστιανού.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης εκδίκασης για το 2026, ο Αντώνης Ψαρόπουλος απέφυγε να σχολιάσει ουσιαστικά την ανακοίνωση της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρίας Καρυστιανού, για το υπό διαμόρφωση κόμμα, επισημαίνοντας τη σημασία της αποστασιοποίησης λόγω της ιδιότητας και της προηγούμενης οικογενειακής τους σχέσης.

«Δεν θα ήθελα να εκφέρω καμία δημόσια άποψη για το θέμα. Ό,τι και να πω, το πιθανότερο είναι να παρερμηνευθεί είτε θετικά είτε αρνητικά. Και λόγω της ιδιότητάς μου, της οικογενειακής σχέσεως που υπήρχε, δεν θα ήθελα να εκφέρω άποψη. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον επιλέξει αυτή τη διαδρομή, θα απευθυνθεί στο λαό και ο λαός θα κρίνει την κυρία Καρυστιανού» τόνισε ο πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Μαρία Καρυστιανού: Δε θα ανακοινώσω κόμμα την 28η Φεβρουαρίου

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα (09.01.2026), η Μαρία Καρυστιανού διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που τη φέρουν να σχεδιάζει την ανακοίνωση του κόμμα της ανήμερα της 28ης Φεβρουαρίου, την ημέρα της τραγικής επετείου του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών διευκρίνισε δε πως δεν έχει βγάλει κανένα μανιφέστο, αλλά επιβεβαίωσε πως το κίνημα των πολιτών οργανώνεται και πηγαίνει πολύ καλά, εκτιμώντας πως όσα ακούγονται γίνονται σκόπιμα «ακριβώς για να με βγάλουνε υποχρεωτικά μπροστά και να μπορούν να με αποδομήσουνε, να με στοχοποιούν, για να μπορούν στη συνέχεια να με συκοφαντούν ελεύθερα».