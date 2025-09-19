Πολιτική

Αρχίζουν απευθείας πτήσεις Ελλάδας – Ινδίας: Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μόντι

Συζήτησαν και την ενίσχυση της συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της άμυνας
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ναρέντρα Μόντι
Φωτογραφία αρχείου από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία / (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους συζήτησαν τις προοπτικές εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, στη βάση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υιοθέτησαν με Κοινή Δήλωσή τους κατά την επίσημη επίσκεψη του κ. Μόντι στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2023, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της άμυνας.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σύντομα δύο εταιρείες ξεκινούν απευθείας πτήσεις Ελλάδας- Ινδίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παρέμβαση Σαμαρά για τα Τέμπη: Θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα το αίτημα για εκταφή των σορών των θυμάτων
«Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους» δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός
Ο Αντώνης Σαμαράς 47
Ο ΣΥΡΙΖΑ «βλέπει» κυβερνητική συγκάλυψη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Σωκράτης Φάμελλος ρίχνει το γάντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη
Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, η ΝΔ αξιοποίησε την πλειοψηφία της στην εξεταστική επιτροπή κι απέκλεισε την κλήση ως μάρτυρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και των στελεχών του Μαξίμου, όπως ο Γιώργος Μυλωνάκης
Ο Σωκράτης Φάμελλος 2
Newsit logo
Newsit logo