Boρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο, η αντιπολίτευση δεν έχει τίποτα άλλο να πει

Στην υπερασπιστική γραμμή της κυβέρνησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κινήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης, ο οποίος, μιλώντας την Παρασκευή (17.04.2026) στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι δεν προκύπτει πολιτικό σκάνδαλο από τα στοιχεία που έχουν έως τώρα έρθει στο φως και απέδωσε στην αντιπολίτευση συνειδητή επιλογή να επενδύει πολιτικά σε υποθέσεις ποινικού χαρακτήρα.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, αναφερόμενος και στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, σημείωσε ότι η αντιπολίτευση έχει επιλέξει εδώ και μεγάλο διάστημα μια συγκεκριμένη θεματολογία, χωρίς όμως -όπως υποστήριξε- να προκύπτει ουσιαστικό αποτέλεσμα. «Η αντιπολίτευση είχε επιλέξει να επενδύσει σε υποθέσεις ποινικού χαρακτήρα», είπε ο Μάκης Βορίδης, προσθέτοντας ότι «πολιτικό σκάνδαλο δεν υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά από 75 μάρτυρες, αν δεν προκύπτει κάτι, δεν υπάρχει υπόθεση»

Ο Μάκης Βορίδης συνέδεσε την εκτίμησή του αυτή με την εξεταστική διαδικασία που προηγήθηκε, επιμένοντας ότι το εύρος της έρευνας δεν οδήγησε σε σαφές συμπέρασμα που να στοιχειοθετεί υπόθεση. «Κάναμε μία εξεταστική που κράτησε πέντε μήνες. Εξετάστηκαν 75 άνθρωποι, προσκομίστηκαν έγγραφα, 20.000 σελίδες. Αν κάτι δεν μπορεί να διατυπωθεί με έναν σαφή και καθαρό τρόπο μετά από 75 μάρτυρες, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει υπόθεση», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο περιεχόμενο των δικογραφιών, υποστηρίζοντας ότι εκείνο που παρουσιάζεται ως επιλήψιμη πρακτική είναι στην πραγματικότητα η απλή διαβίβαση αιτημάτων πολιτών από βουλευτικά γραφεία προς την πολιτική ηγεσία ή τις υπηρεσίες. Οπως είπε, το «έγκλημα», όπως ειρωνικά το χαρακτήρισε, είναι ότι «από το γραφείο του Μηταράκη έφυγε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με διαβιβαστικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαμεσολάβηση

Περιγράφοντας τη συλλογιστική του, σημείωσε ότι ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί σε έναν βουλευτή, να εκθέσει το παράπονό του ή ένα αίτημά του, και ο βουλευτής απλώς να το προωθήσει προς το αρμόδιο γραφείο «χωρίς καν οποιαδήποτε παραίνεση, “κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο”».

Ο πρώην υπουργός επιχείρησε να στηρίξει το επιχείρημά του και με συγκεκριμένο παράδειγμα, αναφερόμενος -όπως είπε- σε περίπτωση παραγωγών βιολογικών καλλιεργειών που έχασαν προθεσμία υποβολής αίτησης επειδή ο κοινός μελετητής τους ασθένησε σοβαρά. Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταφέρθηκε το αίτημα των πολιτών και στη συνέχεια ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικής προσφυγής. «Χάσαμε την προθεσμία για λόγους ανωτέρας βίας», είπε περιγράφοντας το αίτημα, για να προσθέσει ότι ο αρμόδιος υπουργός, ασκώντας τη διακριτική ευχέρεια που του δίνει ο νόμος, έκανε δεκτή την προσφυγή. Στο πλαίσιο αυτό διερωτήθηκε: «Αυτό είναι κακουργηματική απιστία; Αλήθεια τώρα;». Κατά τον Μάκη Βορίδη, τέτοιες περιπτώσεις δεν αφορούν «ψεύτικες ενισχύσεις» ή «ψεύτικους καλλιεργητές», αλλά πραγματικά προβλήματα πολιτών, για τα οποία η διοίκηση διαθέτει νόμιμα εργαλεία αντιμετώπισης.

«Δεν νοείται άρση ασυλίας σε αυτά τα ζητήματα»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Μάκης Βορίδης και στο ζήτημα της άρσης ασυλίας βουλευτών, υποστηρίζοντας ότι η Βουλή, όταν επιλαμβάνεται τέτοιων υποθέσεων, οφείλει να προχωρεί σε ουσιαστική ποινική αξιολόγηση. Οπως ανέφερε, έχοντας δει τις δικογραφίες «αυτές δεν είναι δικογραφίες οι οποίες σηκώνουν ποινική αξιολόγηση».

Παραδέχθηκε, πάντως, ότι υφίσταται πολιτική διάσταση, ακριβώς επειδή πρόκειται για πρόσωπα με δημόσια έκθεση, πολιτική ταυτότητα και μελλοντική εκλογική κρίση από τους πολίτες. Ωστόσο, διαχώρισε σαφώς το πολιτικό από το ποινικό πεδίο, τονίζοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται η σχέση του πολίτη με τον βουλευτή του» και καταλήγοντας ότι «δεν νοείται άρση ασυλίας σε αυτά τα ζητήματα».

Κατά τον ίδιο, «το βάρος της νομιμότητας βρίσκεται στη διοίκηση», καθώς η διοίκηση είναι εκείνη που φέρει την ευθύνη τήρησης της νομιμότητας και όχι ο βουλευτής που μεταφέρει ένα αίτημα.

Στην ίδια λογική, έθεσε και το αντίστροφο ερώτημα: αν, δηλαδή, το πολιτικό σύστημα επιλέξει να απαγορεύσει κάθε επαφή βουλευτή με τη δημόσια διοίκηση, τότε ο ρόλος του βουλευτή θα περιοριστεί αποκλειστικά στην κοινοβουλευτική του δραστηριότητα. «Ο βουλευτής παρακαλώ στα καθήκοντά του», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αυτό θα σήμαινε μόνο συμμετοχή στη Βουλή, νομοπαρασκευαστική εργασία και κοινοβουλευτικό έλεγχο – «τελεία».

«Η αντιπολίτευση δεν έχει τίποτε να πει για τα μεγάλα θέματα»

Ο Μάκης Βορίδης επέλεξε, τέλος, να εντάξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια ευρύτερη κριτική κατά της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την ότι έχει επενδύσει σχεδόν αποκλειστικά σε αυτό το είδος αντιπαράθεσης επειδή δεν διαθέτει εναλλακτική πρόταση στα βασικά πεδία πολιτικής.

«Εχει γίνει μια επένδυση από την πλευρά της αντιπολίτευσης», είπε, για να προσθέσει ότι «δεν έχει να πει τίποτε για τη γεωπολιτική, δεν έχει να πει τίποτα για τη μετανάστευση, δεν έχει να πει τίποτα για τα οικονομικά, δεν έχει να πει τίποτα για δημοσιονομικά, δεν έχει να πει τίποτε για τη συνταγματική αναθεώρηση».