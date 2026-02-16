Chevron – Helleniq Energy: Οι προσδοκίες της κυβέρνησης για την συμφωνία με τους υδρογονάνθρακες – Πότε ξεκινούν οι έρευνες

Σήμερα, στην Αθήνα, η υπογραφή των συμφωνιών του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας με την Chevron – Helleniq Energy για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης… Μια κίνηση μεγάλης ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας για τη χώρα.

Η τελετή υπογραφής των συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11 το πρωί, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με υπογράφοντες, από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής εταιρείας Chevron, Gavin Lewis (αντιπρόεδρο της Global New Ventures), τον CEO της Helleniq Energy Ανδρέα Σιάμισιη, και τον CEO της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), Άρη Στεφάτο.

Στόχος είναι οι σεισμικές έρευνες στα παραχωρημένα θαλάσσια blocks («Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια Κρήτη I» και «Νότια Κρήτη II») να ξεκινήσουν μέσα στο 2026.

Η κυβέρνηση «επενδύει» πολλά σε αυτή τη συνεργασία με τον Αμερικανικό κολοσσό Chevron. Μιλά για μια στρατηγικής σημασίας ενεργειακή επένδυση για τη χώρα και για ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση σεισμικών ερευνών, και ενδεχόμενης μελλοντικής εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, που θα επιτρέψει την Ελλάδα να ενισχύσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή.

Η επένδυση σε αριθμούς

Οι ελάχιστες εγγυημένες δαπάνες της Κοινοπραξίας ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ στην πρώτη φάση των ερευνών (συλλογή δισδιάστατων δεδομένων), τα 24 εκατ. ευρώ στη δεύτερη φάση (τρισδιάστατα δεδομένα), και τα 100 εκατ. ευρώ στην τρίτη φάση (ερευνητική γεώτρηση).

Η επιλογή της Chevron να επενδύσει στην Ελλάδα ερμηνεύεται από την κυβέρνηση ως ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα και στο επενδυτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, και εκτιμά ότι θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Η θέση της κυβέρνησης για την έλευση της Chevron

Η παρουσία του Αμερικανικού κολοσσού στον τομέα των υδρογονανθράκων στις ελληνικές θαλάσσιες περιοχές, συνιστά ένα σημαντικό γεωπολιτικό βήμα για τη χώρα, με την Ελλάδα να μετατρέπεται σε «σημαντικό ενεργειακό παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μία περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας σε διεθνές επίπεδο με έντονες μεταβολές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, η κυβέρνηση αναδεικνύει τη συμφωνία με τη Chevron ως μέρος μιας στρατηγικής για να αναδειχθεί η Ελλάδα σε ενεργειακό «πέρασμα» και κόμβο συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, όχι μόνο ως παραγωγός αλλά και ως κρίσιμος εταίρος σε ενεργειακές ροές.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την υπογραφή σήμερα των συμβάσεων ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy θα ακολουθήσει η κύρωση τους, άμεσα, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Στη συνέχεια θα επιδιωχθούν οι αναγκαίες ρυθμιστικές αποφάσεις ώστε η Chevron να φέρει ειδικό σκάφος που θα εκτελέσει προς το τέλος του 2026 με αρχές του 2027 τις σεισμικές έρευνες στα τέσσερα θαλάσσια blocks έκτασης 47.000 τ. χλμ.

Επόμενος σταθμός θα είναι η εκκίνηση σεισμικών ερευνών στα συμβατικά blocks, με προοπτική να ξεκινήσουν στα τέλη του 2026. Και εφόσον, τα σεισμικά δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, θα ακολουθήσει η γεώτρηση.