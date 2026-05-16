Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μετά το αντάρτικο για τον Τσίπρα

Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου (16/5/26).

Νωρίτερα, ο Παύλος Πολάκης είχε κάνει ανάρτηση στο Facebook, στην οποία έκανε επίθεση στην ηγεσία του κόμματος, με αφορμή την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη που ζητούσε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο, ο Παύλος Πολάκης έγραψε χαρακτηριστικά: «Ακόμα να συγκαλέσεις Πολιτική Γραμματεία και βέβαια Κεντρική Επιτροπή;

Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα;».

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 24 βουλευτές. Τρεις περισσότερους από από την ΚΟ του ΚΚΕ.

Φάμελλος: Προσβλητική η ανάρτηση Πολάκη – Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.



Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.



Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.



Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.



Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Πολάκης: Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ! Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική ομάδα.

Ο τελευταίος, χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία!

Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει έμενα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!

Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει» αναφέρει ο Παύλος Πολάκης στην ανάρτησή του.

«Με βγάζει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση πριν,όπως και ο προηγούμενος!

Εγώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήμουν και θα είναι…

Όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος! Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και έμενα!!

Θα τα πούμε στην Πολίτικη Γραμματεια!» καταλήγει ο Παύλος Πολάκης.