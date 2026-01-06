«Crash test» για τα μπλόκα των αγροτών: Κυβερνητικό τελεσίγραφο με βαριά πρόστιμα έως 350 ευρώ ημερησίως για τα τρακτέρ

Ώρα αποφάσεων για κυβέρνηση και αγρότες. Αύριο (7.1.25) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, εξειδικεύει τα μέτρα για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων με βάση τα αιτήματα τους και η κυβέρνηση λαμβάνει τις τελικές της αποφάσεις για το πώς θα απαντήσει στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα αν και εφόσον παραμείνουν στα μπλόκα.

Οι αγρότες μέχρι την Τετάρτη καλούνται να πάρουν θέση. Θα κόψουν την Ελλάδα στα δύο την Πέμπτη και την Παρασκευή με τα μπλόκα ή θα ανταποκριθούν θετικά στο κάλεσμα της κυβέρνησης να τερματίσουν τις κινητοποιήσεις;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτά είναι τα μέτρα, δεν θα υπάρχουν άλλα»

«Θέλω να κάνω σαφές, ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα. Δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει νομίζω και άλλη υπομονή». Με αυτές τις φράσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έστειλε σαφές τελεσίγραφο. Προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση θα σκληρύνει τη στάση της αν αύριο οι αγρότες παραμείνουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους.

«Τετάρτη, λοιπόν, θα εξειδικευθούν τα μέτρα από την κυβέρνηση, στο πλαίσιο για το οποίο έχουμε μιλήσει. Θεωρούμε, ότι είναι καλό, όσοι αγρότες επιθυμούν, όσοι εκπρόσωποι των κινητοποιήσεων θέλουν να έρθουν, να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να γίνουν οι ανακοινώσεις αυτές παρουσία τους. Αυτό είναι δική τους απόφαση. Η κυβέρνηση θα τις κάνει τις ανακοινώσεις αυτές, είτε έρθουν, είτε όχι και θα προχωρήσουμε μπροστά» τόνισε με έμφαση ο κ. Μαρινάκης.

«Κλείδωσε» η απόφαση της Κυβέρνησης

Είχε προηγηθεί χθες το πρωί, η τελική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και άλλα στελέχη, όπου «κλείδωσε» η απόφαση για εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την παρακώληση των συγκοινωνιών, αν και εφόσον υπάρξει αδιέξοδο με τους αγρότες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δε νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης μέτρων. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο πολύ απλά μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε και στο “και πέντε”» διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το Plan b’ για τη διάλυση των μπλόκων

Το Plan b’ είναι έτοιμο στο συρτάρι της κυβέρνησης, αν δεν διαλυθούν άμεσα τα μπλόκα. Το σχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει πρόστιμα τα οποία θα φτάνουν τα 350 ευρώ ημερησίως ανά ιδιοκτήτη τρακτέρ που παραμένει στο οδόστρωμα των εθνικών οδών ή αποκλείει την πρόσβαση σε υποδομές, όπως είναι τα τελωνεία κλπ, ακόμη και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Επιπλέον, αναμένεται να προχωρήσει από τη Δικαιοσύνη η εξέταση, με ταχύτερες διαδικασίες, των δικογραφιών που σχηματίζονται ή έχουν ήδη σχηματιστεί για παρακώλυση κυκλοφορίας από τους αγρότες αλλά και να «τρέξει» ο καταλογισμός ποινών για ποινικές, διοικητικές/αστικές ευθύνες, για όσους έχουν ταυτοποιηθεί ότι σήκωσαν μπάρες των διοδίων.

«Μονομερείς αποφάσεις αν δε προσέλθουν σε διάλογο»

«Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο αλλά δεν θα παραμείνει θεατής στα μπλόκα. Ο νόμος θα εφαρμοστεί» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης (Skai 100,3), προειδοποιώντας τους αγρότες ότι εφόσον δεν προσέλθουν στο διάλογο, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μονομερείς αποφάσεις για τα εκκρεμή αιτήματα τους.

Τα μέτρα στήριξης για αγρότες και κτηνοτρόφους

Όσον αφορά στο αίτημα των αγροτών για φθηνό ρεύμα, το πιθανότερο σενάριο είναι να «κλειδώσει» χαμηλότερα από ότι προβλεπόταν και συγκεκριμένα στα 8,2 λεπτά την κιλοβατώρα. «Για το αγροτικό ρεύμα η ΔΕΗ είναι έτοιμη να καταθέσει μια ακόμα πιο θετική πρόταση σε σχέση με «το ήδη ευνοϊκό τιμολόγιο που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης,

Για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε ότι υπάρχει έτοιμη πρόταση από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για την επιστροφή του φόρου (ΕΦΚ) κατευθείαν στην αντλία «προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και αδικίες», ενώ για τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων σημείωσε ότι υπάρχει πρόταση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. «Αν δεν έρθουν να το συζητήσουμε, θα προχωρήσουμε μόνοι μας» προειδοποίησε ο κ. Χατζηδάκης.

Τέλος, έχει «κλειδώσει» και η αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο 100% των ζημιών, ενώ θετικές ρυθμίσεις αναμένονται και για το ΕΤΑΚ (Ενιαίο Τέλος Ακινήτων) και τον ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου).

Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά.

Αιχμές για αγροτοσυνδικαλιστές

«Το 2025 καταβλήθηκαν 3,82 δισ. ευρώ έναντι 3,38 δισ. το 2024. Έχουν υιοθετηθεί τα 16 από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, άλλα 4 είναι σε επεξεργασία με θετικό πνεύμα και απομένουν 7 που δεν μπορούν να υιοθετηθούν είτε για δημοσιονομικούς λόγους είτε γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Επομένως δεν είναι νοητό ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές – γιατί δεν μιλάμε για το σύνολο των αγροτών και ούτε για το σύνολο των συνδικαλιστών – να επιμένουν σε αυτήν την παράδοξη γραμμή. Να μην έρχονται να συζητήσουν με τον πρωθυπουργό και την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση», τόνισε με νόημα ο κ. Χατζηδάκης.