Δεν πάει στο Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Ο «τυφώνας Τραμπ» ταρακουνά την Ευρώπη

Να χαράξουν κοινή γραμμή ως προς την πρόσκληση Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης», θα επιχειρήσουν σήμερα (22.1.26) και αύριο στις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής.

Ο προβληματισμός για την πρωτοβουλία του Αμερικανού πρόεδρου είναι διάχυτος στους κόλπους των χωρών της ΕΕ, και στην Ελλάδα, καθώς το «Συμβούλιο Ειρήνης» που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις πρόνοιες του ψηφίσματος 2803/25 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και οδηγεί σε μία παράλληλη δομή στα Ηνωμένα Έθνη, έναν «μικρό Ο.Η.Ε.» δηλαδή, υπό αμερικανική ηγεμονία, χωρίς κάποιο διαμοιρασμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα μέλη.

Η Αθήνα, βλέπει δε, ότι ο νέος θεσμός έχει «κάποιες γωνίες» που έρχονται σε σύγκρουση με τη στάση αρχών που ακολουθεί η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια.

Το «αγκάθι» της Τουρκίας

Παράλληλα, στο «ραντάρ» της ελληνικής κυβέρνησης βρίσκεται και το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας στο εγχείρημα Τραμπ, και στις νέες ισορροπίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει μία τέτοια εξέλιξη, σε αυτό το μομέντουμ κατά το οποίο η χώρα μας έχει αναπτύξει σημαντικές στρατηγικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον στην ενέργεια, την άμυνα κ.α. τομείς (στρατηγικά συμφέροντα).

«Η Αθήνα και η Λευκωσία καλούνται να λάβουν πολύ δύσκολες αποφάσεις καθώς το διεθνές σύστημα μεταβάλλεται από μέρα σε μέρα» εκτιμούν έγκυροι αναλυτές.

Μπαράζ επαφών

Η Αθήνα τα τελευταία 24ωρα έχει επιδοθεί σε ένα «μαραθώνιο» επαφών με εταίρους και παρακολουθεί στενά τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, με τα μηνύματα που έχει λάβει να είναι αρνητικά ως προς τη προοπτική συμμετοχής, από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Δεν πάει στο Νταβός ο Κ. Μητσοτάκης

Μέχρι αργά χθες το βράδυ, δεν ήταν σαφές αν τελικά ο Έλληνας πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στην Ελβετία. Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μεταβεί στο Νταβός.

O κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Στη γραμμή της Ευρώπης η Ελλάδα

Η κυβέρνηση, από το απόγευμα της Δευτέρας, είχε ξεκαθαρίσει ότι θα συνταχθεί με τη γραμμή της Ευρώπης.

«Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, κυρίως από νομικής πλευράς. Οτιδήποτε αποφασιστεί, θα αποφασιστεί σε απόλυτη συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Alpha 989), κάνοντας σαφές πως η Αθήνα βλέπει με μεγάλη επιφύλαξη τη δημιουργία μίας παράλληλης δομής στα Ηνωμένα Έθνη.

«Η Ελλάδα να θυμίσω ότι είναι εκλεγμένο μέλος και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και πάντοτε κινείται εντός του θεσμικού πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών» τόνισε με έμφαση.

«Μας προβληματίζει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και πριν πάρουμε την οποιαδήποτε τελική απόφαση θα πρέπει να έχουμε απόλυτη συνεννόηση με τους ευρωπαίους εταίρους μας» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Έντονος προβληματισμός

Ο έντονος προβληματισμός της Αθήνας για το κρίσιμο σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκονται οι ευρωατλαντικές σχέσεις, είχε αποτυπωθεί άλλωστε και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

«Πιστεύω ότι σε αυτές τις στιγμές πρόκλησης, πρώτα και πάνω απ΄ όλα πρέπει να πρυτανεύσει η λογική, ο διάλογος, οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα, ειδικά όσον αφορά στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες» είχε τονίσει ο Κ. Μητσοτάκης.

Ο άσχημος καιρός και οι ηχηρές αποχωρήσεις από το Νταβός

Ο άσχημος καιρός στο Ελβετικό θέρετρο, ίσως τελικά να ήταν «μάννα εξ ουρανού», καθώς διευκόλυνε κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες να μη μεταβούν στο Νταβός, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έφυγαν από χθες, και όσον αφορά στον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θα αποχωρήσει σήμερα το πρωί, αμέσως μετά την ομιλία του.

«Ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δεν θα παρευρεθεί στην προγραμματισμένη για αύριο στο Νταβός υπογραφή του καταστατικού χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» που εξήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πρέπει να μεταβεί στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, με τη Γερμανία να έχει επίσης διαμηνύσει στις ΗΠΑ τη θέση της ότι «ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης».

Ποιες χώρες λένε «όχι» στον Τραμπ

Εκτός από τη Γερμανία και τη Γαλλία, αρνητική εμφανίζεται στην πρωτοβουλία Τραμπ, χωρίς να σηκώνει τους τόνους, η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ιταλία, η Ισπανία, η Ρουμανία και η Νορβηγία, ενώ πρόθεση συμμετοχής έχουν εκφράσει μέχρι τώρα μόνο η Ουγγαρία αλλά και η Αλβανία.

Η Γροιλανδία στο βασικό «μενού« της Συνόδου Κορυφής

Στο επίκεντρο των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής στην Βρυξέλλες, θα βρεθεί και η επιδίωξη Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας στις Η.Π.Α., που είναι και το βασικό θέμα στην ατζέντα.

Η Ελλάδα και σε αυτό το ζήτημα συντάσσεται απόλυτα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η Ε.Ε. παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας», έχει ξεκαθαρίσει η Κομισιόν.

«Θα συνεχίσουμε να συντασσόμαστε με την ευρωπαϊκή θέση, τη θέση του Διεθνούς Δικαίου» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, αποτυπώνοντας τη γραμμή της Ελλάδας.