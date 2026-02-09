Δένδιας από Ινδία: Σημαντικές προοπτικές συνεργασίας στην αμυντική καινοτομία

«Σημαντικές ευκαιρίες» διασύνδεσης των αμυντικών οικοσυστημάτων Ελλάδας και Ινδίας σε πεδία που αφορούν την καινοτομία και τις προηγμένες τεχνολογίες διαβλέπει ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ινδία, ο Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε συνάντηση στο Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του ινδικού υπουργείου Αμυνας, στο Νέο Δελχί, με τη συμμετοχή επικεφαλής, διευθυνόντων συμβούλων και στελεχών Ανάπτυξης από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του Αμυντικού Τομέα (DPSUs), καθώς και εκπροσώπων ιδιωτικών εταιρειών καινοτομίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προοπτικές ελληνοϊνδικής συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας και της τεχνολογίας αιχμής. Σε ανάρτησή του στο Χ χαρακτήρισε τη συνάντηση «εποικοδομητική», σημειώνοντας ότι παρακολούθησε «με ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις» σχετικά με πιθανές συνέργειες.

Ο υπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι διαπιστώνεται «γόνιμο έδαφος» για ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και του Department of Defense Production (DDP) της Ινδίας, κάνοντας λόγο για σημαντικές δυνατότητες συνεργειών μεταξύ του ελληνικού και του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος στην καινοτομία και σε τεχνολογίες αιχμής.

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ινδία, επισκέφθηκε, σήμερα (09.02.2026), την έκθεση με έργα του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα στην Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης, στο Νέο Δελχί.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, εισημαίνει ότι η έκθεση «αναδεικνύει τους σύγχρονους πολιτιστικούς δεσμούς Ελλάδας και Ινδίας».