Δένδιας για τις Navtex διαρκείας της Τουρκίας: Δεν την παίρνουμε στα σοβαρά – Σε επίπεδο δικαίου δεν έχουν καμία αξία

Ξεκάθαρος ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας για τις «διαρκείς Navtex» που εξέδωσε η Τουρκία για το Αιγαίο.

Ο Νίκος Δένδιας είπε: «Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μια τέτοια προσέγγιση και το ξέρει η Τουρκία».

Πρόσθεσε ακόμα ότι: «Δεν ξέρω για ποιους λόγους, εσωτερικής πολιτικής, το έκαναν αυτό. Σε επίπεδο δικαίου οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία».

Μιλώντας στο Alpha Radio, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πρόσθεσε ότι αυτές οι κινήσεις «δεν βοηθούν τις σχέσεις με την Ελλάδα».

«Δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά ενέργεια που η Ελλάδα δεσμεύεται να αντιδράσει με τρόπο που θα επέτρεπε στην Ελλάδα να θεωρήσει ότι η Navtex αυτή επιβάλλεται στην πράξη. Δεν έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο, είναι παντελώς εκτός πλαισίου, τι να πει κανείς», είπε ακόμα ο Νίκος Δένδιας.