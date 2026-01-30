Πολιτική

Δένδιας για τις Navtex διαρκείας της Τουρκίας: Δεν την παίρνουμε στα σοβαρά – Σε επίπεδο δικαίου δεν έχουν καμία αξία

«Αυτές οι κινήσεις δεν βοηθούν τις σχέσεις με την Ελλάδα», είπε ακόμα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Δένδιας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας / ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Ξεκάθαρος ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας για τις «διαρκείς Navtex» που εξέδωσε η Τουρκία για το Αιγαίο.

Ο Νίκος Δένδιας είπε: «Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μια τέτοια προσέγγιση και το ξέρει η Τουρκία».

Πρόσθεσε ακόμα ότι: «Δεν ξέρω για ποιους λόγους, εσωτερικής πολιτικής, το έκαναν αυτό. Σε επίπεδο δικαίου οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία».

Μιλώντας στο Alpha Radio, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πρόσθεσε ότι αυτές οι κινήσεις «δεν βοηθούν τις σχέσεις με την Ελλάδα».

«Δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά ενέργεια που η Ελλάδα δεσμεύεται να αντιδράσει με τρόπο που θα επέτρεπε στην Ελλάδα να θεωρήσει ότι η Navtex αυτή επιβάλλεται στην πράξη. Δεν έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο, είναι παντελώς εκτός πλαισίου, τι να πει κανείς», είπε ακόμα ο Νίκος Δένδιας.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την τραγωδία στη «Βιολάντα»: Fake news, σενάρια συνωμοσίας και «τυμβωρυχίες» βλέπει το Μαξίμου
Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει και για τον αριθμό των θανάτων σε εργατικά δυστυχήματα, με φόντο τις καταγγελίες της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ότι μόνο το 2025 ανήλθαν στους 201
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Δημοσκόπηση MRB: Η Καρυστιανού αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη λέει το 30% – Πρωτιά ΝΔ με 16 μονάδες, η Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε το ΠΑΣΟΚ
Διαφωνούν οι πολίτες με τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις - Σε ρηχά νερά το κόμμα Τσίπρα - Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Εκλογές 141
