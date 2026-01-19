Πολιτική

Δένδιας: Την Τρίτη η συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ – Στην ατζέντα ο αντιαεροπορικός «θόλος» και συστήματα Πυροβολικού

Τον Ίσραελ Κατζ θα συνοδεύουν στελέχη ισραηλινών αμυντικών εταιρειών και αντιπροσωπεία της SIBAT, της κρατικής γενικής διεύθυνσης αμυντικών εξοπλισμών του Ισραήλ
Ο Νίκος Δένδιας με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ
Ο Νίκος Δένδιας με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ / EUROKINISSI / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ

Με φόντο τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, από το μέτωπο της Συρίας μέχρι και το Ιράν και τη Γάζα, ο Νίκος Δένδιας θα υποδεχθεί αύριο Τρίτη (20.01.2026) τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ για σημαντικές διμερείς συνομιλίες.

Ο Ίσραελ Κατζ και ο Νίκος Δένδιας, οι οποίοι γνωρίζονται από την εποχή που διατελούσαν την ίδια χρονική περίοδο υπουργοί Εξωτερικών του Ισραήλ και της Ελλάδας αντίστοιχα, θα συζητήσουν για θέματα που αφορούν την άμυνα, την ασφάλεια και πιθανώς ισραηλινά εξοπλιστικά προγράμματα που θέλουν να υλοποιήσουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Μετά την υποδοχή του κ. Κατζ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (10.30 π.μ.) και την κατ’ ιδίαν συνάντηση των Υπουργών, θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο Αντιπροσωπειών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο και γεύμα εργασίας, αναφέρει το ΥΠΕΘΑ σε σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συναντήσεων, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ, καθώς επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr, τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας θα συνοδεύουν στελέχη ισραηλινών αμυντικών εταιρειών καθώς επίσης και αντιπροσωπεία της SIBAT, της κρατικής γενικής διεύθυνσης αμυντικών εξοπλισμών του Ισραήλ, με στόχο να «κλείσουν» τα προγράμματα που αφορούν όχι μόνο τους Πολλαπλούς Εκτοξευτές Πυραύλων τύπου PULS αλλά και ο αντιαεροπορικός – αντιπυραυλικός «θόλος» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: OnAlert.gr

