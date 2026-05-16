Δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου της ΝΔ μέσα από φωτογραφίες: Η παρέμβαση Μητσοτάκη και το πάνελ τεχνητής νοημοσύνης

Δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα το Σάββατο (16.05.2026) και με μηνύματα ενότητας συνεχίζονται οι ομιλίες των Υπουργών μέχρι τις 19:00.

Mε τη συμμετοχή 3.000 συνέδρων και περίπου 3.500 παρατηρητών άνοιξε τις πύλες του το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που διεξάγεται στο Metropolitan Expo, στα Σπάτα. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», διεξάγεται από την Παρασκευή 15 Μαΐου μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου, το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Πραγματοποιούνται οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των Αντιπροέδρων του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Παράλληλα, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι: «Κοινωνικό Κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», «Ισχυρή Ελλάδα», «Δυνατή Οικονομία – Δυνατή Ελλάδα», «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα & υποδομές», «Σύγχρονο Κράτος για όλους», «Ασφαλής Ελλάδα», «Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος» και «2030: Η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά».

Κυριάκος Πιερράκακης: «Σε έναν κόσμο αστάθειας η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας»

Στην έναρξη της ομιλίας του στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ, ο Κυριάκος Πιερράκακης αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικά είναι τα συνέδρια για την πορεία της Ελλάδας. «Υπάρχουν συνέδρια που αφορούν απλά και μόνο την πορεία ενός κόμματος και συνέδρια που αφορούν την πορεία της χώρας. Η δική μας συνάντηση αφορά το δεύτερο», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερράκακης

Ο πρόεδρος του Εurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε πως «δεν δώσαμε τη μάχη απλώς και μόνο για να γυρίσει η Ελλάδα στην κανονικότητα» και πως «τώρα περνάμε στην Ελλάδα της φιλοδοξίας».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «σήμερα χτίζουμε ξανά και αυτή τη φορά πατάμε σε γερά θεμέλια. Σε έναν κόσμο αστάθειας η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας», πρόσθεσε μεταξύ άλλων. «Η Ελλάδα έχει εξωτερική πολιτική θαρραλέα με καθαρές κόκκινες γραμμές», υπογράμμισε.

Κωστής Χατζηδάκης: «Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής»

«Σήμερα εδώ δεν μιλάω απλώς ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω βασικά ως κάποιος ο οποίος έχει συνδεθεί σ’ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του με τη ΝΔ. Με τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξή μας», ανέφερε ανεβαίνοντας στο βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως τόνισε, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «η ΝΔ ήταν και παραμένει η παράταξη που εκφράζει τον πατριωτισμό όχι του εμπορίου, όχι των φτηνών λόγων αλλά τον πατριωτισμό της ευθύνης». Πρόσθεσε πως η Ελλάδα, τα τελευταία επτά χρόνια, άλλαξε πραγματικά και έγινε πιο αξιόπιστη, πιο ευρωπαϊκή, πιο σταθερή.

«Δεν περισσεύει κανείς σε αυτήν την παράταξη. Ο διάλογος και η αυτοκριτική είναι βασικό συστατικό στοιχείο των σύγχρονων κομμάτων. Δεν υπάρχει, όμως, χώρος για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το “εγώ” που μπαίνει μπροστά από το “εμείς”. Πάνω, λοιπόν, από πείσματα, διαφωνίες, πικρίες, υπάρχουν οι αρχές κι οι αξίες μας. Υπάρχει η μεγάλη Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπάρχει κυρίως η Ελλάδα. Διότι έχουμε μπροστά μια μάχη που δεν είναι κομματική, αλλά εθνική. Οι επιτυχίες των τελευταίων ετών που δεν είναι μόνο κομματικές, αλλά βασικά εθνικές, δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Ξεκινώντας από την κομματική συσπείρωση, θα δημιουργήσουμε το κλίμα για την αναγκαία εθνική συμμαχία κοινής λογικής», πρόσθεσε.

Παύλος Μαρινάκης: «Η ιστορία έγραψε πως η ΝΔ ήταν πάντα στη σωστή πλευρά των εξελίξεων»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε πως «οφείλουμε να κοιτάξουμε τον δρόμο που διανύσαμε». «Σήμερα αισθανόμαστε τη βαθιά ικανοποίηση της δικαίωσης. Είμαστε η παράταξη που είδε το μέλλον. Όταν η ΟΝΝΕΔ και η ΔΑΠ έδινε μάχες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια κάποιοι μας χλεύαζαν. Δικαιωνόμαστε για τη μάχη της αξιολόγησης στο Δημόσιο. Πλέον γίνεται πράξη. Δικαιωνόμαστε για την εξωστρέφεια της οικονομίας, για τις ιδιωτικοποιήσεις. Δικαιωνόμαστε για το τέλος του ασύλου ανομίας. Πρέπει να τρέξουμε και τις υπόλοιπες αλλαγές για τα πανεπιστήμια. Δικαιωνόμαστε για τις μεγάλες συμμαχίες και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Η ιστορία έγραψε πως η ΝΔ ήταν πάντα στη σωστή πλευρά των εξελίξεων», πρόσθεσε.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ σημείωσε ότι προοδευτική είναι μία κυβέρνηση που μειώνει πάνω από 80 φόρους, δημιουργεί συνθήκες να βρουν δουλειά πάνω από 600.000 άνθρωποι, το 112, να αναγνωρίζεις τα λάθη σου, να κανεις αλλαγές όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού, η κάρτα εργασίας, η αύξηση του μέσου μισθού, οι επενδύσεις, η ψηφιοποίηση του κράτους, η ταχύτατη μείωση του χρέους.

«Να μην υποτιμήσουμε τις προκλήσεις του αύριο. Η ΝΔ στην Ελλάδα του 2030 οφείλει να ταυτιστεί με τις ανάγκες κάθε οικογένειας», τόνισε συμπληρώνοντας πως είναι η παράταξη που μιλούσε και συνεχίζει να συνομιλεί με τη μεσαία τάξη.

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Τον Σεπτέμβριο νέο αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατ. ευρώ για ΤΝ – Η εμβληματική επένδυση για το γάλλιο γεωστρατηγικό “όπλο” για την Ελλάδα»

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι υπουργείο Ανάπτυξης προκηρύσσει τον Σεπτέμβριο ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου ύψους 150 εκατομμύρια ευρώ για να περάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην, εμβληματική επένδυση, όπως είπε, για την παραγωγή γαλλίου με 340 εκατ. ευρώ, που σχετίζεται άμεσα με την Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς αποτελεί μια εξαιρετικά κρίσιμη πρώτη ύλη για τη δημιουργία μικροαγωγών. Όπως τόνισε, πρόκειται «για ένα σπουδαίο γεωστρατηγικό “όπλο” που θα ενισχύσει τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας».

Ευριπίδης Στυλιανίδης: «Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που προτείνουμε για την αναθεώρηση του Συντάγματος»

Ο εισηγητής της ΝΔ για την αναθεώρηση του Συντάγματος, βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης, στην ομιλία του στο 16ο Συνέδριο αναφέρθηκε εκτενώς στα υπό αναθεώρηση άρθρα που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία.

Όπως είπε, «η αναθεωρητική διαδικασία που ξεκινά σε λίγο αποτελεί την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία και δεν είναι πεδίο απλής αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αλλά είναι δοκιμασία ωριμότητας για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Δοκιμάζεται η δυνατότητά του να συζητά υπεύθυνα, νηφάλια, με επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά και να οικοδομεί συναινέσεις και ταυτόχρονα δοκιμάζεται η ικανότητα των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες και έξυπνες προτάσεις για την Ελλάδα του αύριο».

Ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε ότι 50 βουλευτές της ΝΔ κατέθεσαν προτάσεις που αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για να διαμορφωθεί η βάση μίας δημόσιας συζήτησης. Τόνισε ότι το Σύνταγμα της Ελλάδας είναι η κωδικοποιημένη, δημοκρατικά νομιμοποιημένη θεσμική έκφραση του αξιακού κώδικα που προσδιορίζει τη διαχρονική πολιτιστική και εθνική ταυτότητά μας και αναφέρθηκε στις τέσσερις πτυχές της αναθεώρησης.