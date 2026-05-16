Νέα Δημοκρατία: Η σύνεδρος Μαρία Σακίμπ ανέβηκε στο βήμα έχοντας το μωρό της σε μάρσιπο

Δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα το Σάββατο (16.05.2026), με μηνύματα ενότητας συνεχίζονται οι ομιλίες των Υπουργών μέχρι τις 19:00 και μια εικόνα που προκάλεσε εντυπώσεις την ώρα που ανέβηκε μια σύνεδρος στο βήμα.

Στο πλαίσιο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μια ξεχωριστή εικόνα «έκλεψε» τις καρδιές των παρευρισκόμενων. Ο λόγος για τη σύνεδρο Μαρία Σακίμπ, η οποία ανέβηκε στο βήμα μαζί με το μωρό της σε μάρσιπο.

Ήταν η Μαρία Σακίμπ, σύνεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια στην Α΄ Αθηνών, ήταν ανάμεσα στους υπουργούς που άλλαζαν θέσεις στο βήμα του συνεδρίου παρουσιάζοντας το έργο της κυβέρνησης.

Το μήνυμα της εικόνας ήταν σαφώς πιο ισχυρό από όλα τα λόγια μαζί.

Η Μαρία Σακίμπ μίλησε για τη μητρότητα και το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, όσο το μωρό της γκρίνιαζε στην αγκαλιά της.

Μάλιστα ακόμη και ο Θόδωρος Ρουσσόπουλος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου Θόδωρος Ρουσόπουλος, σχολίασε πως το μωρό ήταν σχετικά ήσυχο… ζητώντας και την… «συνταγή» από την Μαρία Σακίμπ.