Πολιτική

Νέα Δημοκρατία: Η σύνεδρος Μαρία Σακίμπ ανέβηκε στο βήμα έχοντας το μωρό της σε μάρσιπο

Η Μαρία Σακίμπ μίλησε για τη μητρότητα και το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, όσο το μωρό της γκρίνιαζε στην αγκαλιά της
Νέα Δημοκρατία: Η σύνεδρος Μαρία Σακίμπ ανέβηκε στο βήμα έχοντας το μωρό της σε μάρσιπο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα το Σάββατο (16.05.2026), με μηνύματα ενότητας συνεχίζονται οι ομιλίες των Υπουργών μέχρι τις 19:00 και μια εικόνα που προκάλεσε εντυπώσεις την ώρα που ανέβηκε μια σύνεδρος στο βήμα.

Στο πλαίσιο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μια ξεχωριστή εικόνα «έκλεψε» τις καρδιές των παρευρισκόμενων. Ο λόγος για τη σύνεδρο Μαρία Σακίμπ, η οποία ανέβηκε στο βήμα μαζί με το μωρό της σε μάρσιπο.

Ήταν η Μαρία Σακίμπ, σύνεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια στην Α΄ Αθηνών, ήταν ανάμεσα στους υπουργούς που άλλαζαν θέσεις στο βήμα του συνεδρίου παρουσιάζοντας το έργο της κυβέρνησης.

Το μήνυμα της εικόνας ήταν σαφώς πιο ισχυρό από όλα τα λόγια μαζί.

Η Μαρία Σακίμπ μίλησε για τη μητρότητα και το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, όσο το μωρό της γκρίνιαζε στην αγκαλιά της.

Μάλιστα ακόμη και ο Θόδωρος Ρουσσόπουλος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου Θόδωρος Ρουσόπουλος, σχολίασε πως το μωρό ήταν σχετικά ήσυχο… ζητώντας και την… «συνταγή» από την Μαρία Σακίμπ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
174
172
134
89
89
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παύλος Μαρινάκης: «Ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες, ο πυρσός είναι το “εμείς” πάνω από το “εγώ”»
«Το Συνέδριο απαρχή εκστρατείας για να μιλήσουμε με κάθε Ελληνίδα, με κάθε Έλληνα και θα κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους για να είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κυβέρνηση η ΝΔ», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
Ο Παύλος Μαρινάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης για το στεγαστικό πρόβλημα: «Δημόσια γη και αντιπαροχή» για ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας
«Κρατάμε από τις παραδόσεις μας και τις αξίες μας όσα αξίζουν αλλά ατενίζουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και τα αιτήματα των καιρών» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 38
Κώστας Τσουκαλάς: «Επίτευγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά»
 «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική» σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς (Φωτογραφία αρχείου 6
Newsit logo
Newsit logo