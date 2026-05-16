Παύλος Μαρινάκης: «Ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες, ο πυρσός είναι το “εμείς” πάνω από το “εγώ”»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα Σάββατο (16.05.2026) στη δεύτερη ημέρα του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ ανέφερε πως «οφείλουμε να κοιτάξουμε τον δρόμο που διανύσαμε. Σήμερα αισθανόμαστε τη βαθιά ικανοποίηση της δικαίωσης. Είμαστε η παράταξη που είδε το μέλλον. Όταν η ΟΝΝΕΔ και η ΔΑΠ έδινε μάχες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια κάποιοι μας χλεύαζαν.

Δικαιωνόμαστε για τη μάχη της αξιολόγησης στο Δημόσιο. Πλέον γίνεται πράξη. Δικαιωνόμαστε για την εξωστρέφεια της οικονομίας, για τις ιδιωτικοποιήσεις. Δικαιωνόμαστε για το τέλος του ασύλου ανομίας. Πρέπει να τρέξουμε και τις υπόλοιπες αλλαγές για τα πανεπιστήμια. Δικαιωνόμαστε για τις μεγάλες συμμαχίες και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Η ιστορία έγραψε πως η ΝΔ ήταν πάντα στη σωστή πλευρά των εξελίξεων», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης στο συνέδριο της ΝΔ.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ σημείωσε ότι προοδευτική είναι μία κυβέρνηση που μειώνει πάνω από 80 φόρους, δημιουργεί συνθήκες να βρουν δουλειά πάνω από 600.000 άνθρωποι, το 112, να αναγνωρίζεις τα λάθη σου, να κάνεις αλλαγές όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού, η κάρτα εργασίας, η αύξηση του μέσου μισθού, οι επενδύσεις, η ψηφιοποίηση του κράτους, η ταχύτατη μείωση του χρέους.

«Να μην υποτιμήσουμε τις προκλήσεις του αύριο. Η ΝΔ στην Ελλάδα του 2030 οφείλει να ταυτιστεί με τις ανάγκες κάθε οικογένειας», τόνισε συμπληρώνοντας πως είναι η παράταξη που μιλούσε και συνεχίζει να συνομιλεί με τη μεσαία τάξη.

«Κατανόηση ζητούν, έργα και ουσία. Οι 83 φόροι που έχουμε μειώσει και οι εισφορές δείχνουν τον δρόμο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν κοινή λογική, όχι τον παραλογισμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί να μιλάμε σίγουρα για υποχρεωτική τετραήμερη εργασία», επεσήμανε, μεταξύ άλλων.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τις πόρτες του κόμματος. Έδωσε ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς και είμαι ευγνώμων και στον ίδιο και στην παράταξη. Χρωστάμε πολλά και εγώ προσωπικά πάρα πολλά στη ΝΔ. Πολλά στην ΟΝΝΕΔ, στην παράταξη. Στο προηγούμενο συνέδριο επενεξελέγην γραμματέας. Είμαστε πολλοί που χρωστάμε στην παράταξη. Κάποιοι θα έχουν αντιρρήσεις και παράπονα. Αυτό είναι θεμιτό. Η ΝΔ είναι η παράταξη του διαλόγου. Μας έχει μάθει να βάζουμε το “εμείς” πάνω από το “εγώ”», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες, το “εμείς” και όχι το “εγώ”, όλοι εκείνοι που ποτέ δεν ζήτησαν τίποτα και όταν τους καλούσε η παράταξη ήταν παρούσες και παρόντες. Όταν έρχεται η μάχη να βάζουμε τις όποιες πικρίες στην άκρη για την πατρίδα. Σε λιγότερο από έναν χρόνο θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Το Συνέδριο απαρχή εκστρατείας για να μιλήσουμε με κάθε Ελληνίδα, με κάθε Έλληνα και θα κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους για να είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κυβέρνηση η ΝΔ», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.