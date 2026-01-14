Δημήτρης Καιρίδης και Κώστας Ανεστίδης σε τηλεοπτικό καβγά: «Μας έχετε ταλαιπωρήσει στα Μάλγαρα», «καλά σας κάναμε»

Ανέβηκαν οι τόνοι στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, όταν στο πάνελ των καλεσμένων βρέθηκαν ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης. Ο τηλεοπτικός καβγάς κράτησε λίγα δευτερόλεπτα, με τους παρουσιαστές να προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους.

Όλα ξεκίνησαν στον «αέρα» του ΣΚΑΪ σήμερα (14/01/26) το πρωί, όταν ο Δημήτρης Καιρίδης απευθύνθηκε στον Κώστα Ανεστίδη, ρωτώντας τον, αν υπάρχει άλλος κλάδος που δεν πληρώνει ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο και να έχει χαμηλότερη χρέωση στο ηλεκτρικό ρεύμα.

«Η κοινωνία το ζητάει εδώ και χρόνια. Και σε εσάς η κιλοβατώρα είναι στο μισό αυτού που πληρώνει ο υπόλοιπος Έλληνας, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτό», είπε ο κ. Καιρίδης, με τον αγροτοσυνδικαλιστή να του απαντά «αυτό είναι δικό σας θέμα, διότι εσείς μας ανεβάσατε τα κόστη στα χωράφια». Οι τόνοι ανέβηκαν αμέσως μετά.

Δημήτρης Καιρίδης: Είμαι Θεσσαλονικιός και με έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα.

Κώστας Ανεστίδης: Καλά σας κάναμε, καλά σας κάναμε.

Δημήτρης Καιρίδης: Εμάς καλά κάνατε; Τον ελληνικό λαό τιμωρείτε.

Κώστας Ανεστίδης: Πετάτε την μπάλα στο καναβάτσο τώρα, κ. Καιρίδη.

Δημήτρης Καιρίδης: Εσείς την πετάτε 45 μέρες τώρα και δεν έρχεστε στον διάλογο.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (13-01-2026) η κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει διέξοδος στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, προχώρησε σε βελτιώσεις σε μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.