Δημήτρης Κουτσούμπας για αγροτικό: «Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο στην παραγωγή»

Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση και στη λογική συγκρότησης διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας την ότι «επιδιώκει να εγκλωβίσει τους αγρότες στο άρμα των μονοπωλίων» και ότι «η πολιτική της οδηγεί στην ερημοποίηση της υπαίθρου».

Ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε «παραπλανητική» την κυβερνητική πρόταση για σύσταση διακομματικής επιτροπής, υποστηρίζοντας πως δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου. «Οι αγρότες δεν έχουν ανάγκη από επιτροπές-φάμπρικες, αλλά από άμεση μείωση του κόστους παραγωγής, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και προστασία από την ασυδοσία των μονοπωλίων», ανέφερε, στη συζήτηση που διεξάγεται στην Oλομέλεια της Βουλής επί της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Επέκρινε συνολικά την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), κάνοντας λόγο για «θηλιά στον λαιμό των βιοπαλαιστών αγροτών» και υποστηρίζοντας ότι «η ΚΑΠ ευνοεί τις καπιταλιστικού τύπου αγροτικές μονάδες και όχι τις διατροφικές ανάγκες του λαού». Ειδική αναφορά έκανε στην αδυναμία του αγροτικού τομέα να παρέχει φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα για την εγχώρια αγορά, αποδίδοντας την κατάσταση στην «καπιταλιστική αγορά της Ε.Ε., η οποία υπαγορεύει τις επιλογές της κυβέρνησης».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί «να δώσει θεσμικό μανδύα στον έλεγχο της παραγωγής από τα μονοπώλια», μέσω νέων μηχανισμών, όπως τα «Αγροτικά Επιμελητήρια» και οι «συνεταιρισμοί-Ανώνυμες Εταιρείες». Όπως σημείωσε, στόχος είναι «η ύπαρξη θεσμικών συνομιλητών που θα νομιμοποιούν το ξεκλήρισμα των μικρών παραγωγών».

Στο πλαίσιο αυτό, επανέφερε το δίλημμα «Σοσιαλισμός ή Καπιταλισμός», υποστηρίζοντας ότι «μόνο με την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό μπορεί να διασφαλιστεί η επαρκής και ποιοτική παραγωγή τροφίμων, με σεβασμό στις λαϊκές ανάγκες». Επέμεινε στη σημασία του «παραγωγικού συνεταιρισμού των βιοπαλαιστών αγροτών» και κάλεσε σε «συμμαχία της εργατικής τάξης με την αγροτιά».

Ο γ.γ. του ΚΚΕ κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι «επενδύει αποκλειστικά στα κέρδη των λίγων, προκαλώντας ελλείψεις σε βασικά διατροφικά είδη», με αποτέλεσμα –όπως είπε– να ενισχύεται η εισαγωγική εξάρτηση της χώρας, γεγονός που καθίσταται επικίνδυνο «σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και γεωπολιτικών εντάσεων».

Προειδοποίησε επίσης ότι χωρίς άμεση αναπλήρωση εισοδήματος στις πληττόμενες καλλιέργειες και ουσιαστικά μέτρα στήριξης, «δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο στην παραγωγή», ενώ επεσήμανε ότι η αγροτική κινητοποίηση των τελευταίων εβδομάδων «αποτελεί την οργανωμένη απάντηση που τρόμαξε την κυβέρνηση».