Δημοσκόπηση Alco: Δένδιας και Πιερρακάκης οι δημοφιλέστεροι υπουργοί – Συγκάλυψη βλέπουν οι πολίτες στα Τέμπη

Έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης σε σχέση με την τραγωδία στα Τέμπη καταγράφει, μεταξύ άλλων, το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, η οποία παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης (10.03.2026).

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση της Alco, οι πλέον επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης είναι ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών το 67 έως το 72% των πολιτών θεωρεί ότι έγινε από την κυβέρνηση προσπάθεια συγκάλυψης.

Επίσης, το 73% των ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι για την τραγωδία.

Εξάλλου, οι μισοί πολίτες δηλώνουν απογοητευμένοι από το έργο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν βλέπουν κάποιον που θα κατάφερνε καλύτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τέλος, το 53% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει γίνει μάρτυρας διαπληκτισμών ή βιαιοπραγιών στον δρόμο για ασήμαντη αφορμή.

