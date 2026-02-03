Πολιτική

Δημοσκόπηση Alco: Ο μεγάλος «πονοκέφαλος» της ακρίβειας, η νεανική βία και η πρόσβαση των εφήβων στα social media

Υπέρ του να απαγορευτεί η πρόσβαση των εφήβων στα social media τάσσεται το 80% των πολιτών
Στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα εστιάζει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026). 

Οι απαντήσεις των πολιτών στο πλαίσιο του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha, αφορούν στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, στα περιστατικά νεανικής βίας και στο αν πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβαση των εφήβων στα social media.

Σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια σε ποσοστό 56% και ακολουθούν:

Η λειτουργία των θεσμών (23%)

Η εγκληματικότητα (7%)

Η λειτουργία του ΕΣΥ (4%)

Το δημογραφικό (4%)

Η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα (3%) και

το μεταναστευτικό (2%).

Δημοσκόπηση Alco, β' μέρος

Ακολουθεί πίνακας με το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας:

Δημοσκόπηση Alco, β' μέρος

Για την αποδοτικότητα της κυβέρνησης, το 57% των πολιτών δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο, το 24% λίγο και μόνο το 18% πολύ ή αρκετά:

Δημοσκόπηση Alco, β' μέρος

Για το αν πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβαση των εφήβων στα social media, οι πολίτες απαντούν ΝΑΙ σε ποσοστό 80%

Όχι το 10% και 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ επίσης το 10%.

