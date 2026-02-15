Συμβαίνει τώρα:
Δημοσκόπηση Alco: Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία – Τι αισθάνονται οι πολίτες για τα κόμματα Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού

Τι δείχνουν τα στοιχεία της δημοσκόπησης για το πολιτικό σκηνικό της χώρας
Με δύο νέα κόμματα να βρίσκονται υπό δημιουργία, αυτό του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, μά νέα δημοσκόπηση έρχεται να δώσει στοιχεία για το πώς αξιολογούν οι πολίτες το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Η δημοσκόπηση της Αlco για τα epikaira.gr και το ΕΠΙΚΑΙΡΑ magazine, δείχνει το στίγμα των πολιτών ενώ ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού, έχουν ανακοινώσει ότι θα ιδρύσουν κόμμα, κάτι που ακόμη δεν έχει συμβεί έτσι ώστε να μπουν και εκείνα επίσημα στον στίβο της πολιτικής αναμέτρησης.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 23,2% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 8%, το ΚΚΕ με 7,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,6% ενώ η Νίκη και το ΜέΡΑ25 από 2,3% η καθεμία. Η Νέα Αριστερά εμφανίζεται στο 0,5%, η Φωνή Λογικής στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 1,1%. Το «Άλλο» φτάνει το 10,6%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 18,5%.

Στην ερώτηση αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τη φράση «στις επόμενες εκλογές σκέφτομαι να ψηφίσω ένα καινούργιο κόμμα», το 38% δηλώνει ότι συμφωνεί, το 43% ότι διαφωνεί, ενώ το 19% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Στην ερώτηση σχετικά με το τι συναίσθημα προκαλεί το ενδεχόμενο να συνεχίσουν να κυβερνούν μετά τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ, το 3% δηλώνει ενθουσιασμό και το 17% ικανοποίηση. Αντίθετα, το 39% εκφράζει απογοήτευση και το 25% φόβο. Παράλληλα, το 9% απαντά «άλλο», ενώ το 7% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα υπό διαμόρφωση πολιτικά κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οι ερωτώμενοι απάντησαν σχετικά με τα συναισθήματα που τους προκαλεί η είδηση: Ενθουσιασμό: 2%, Ικανοποίηση: 14%, Απογοήτευση: 34%, Φόβο: 25%, Άλλο: 16%, ΔΓ/ΔΑ: 9%.

Στην ερώτηση για το σε ποιους προκαλεί ενθουσιασμό και ικανοποίηση η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ με 97%. Ακολουθούν οι ψηφοφόροι του ΜέΡΑ25 με 35%, του ΚΚΕ με 21%, της Πλεύσης Ελευθερίας με 15% και του ΠΑΣΟΚ με 14%. Τα ποσοστά για ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 είναι ενδεικτικά λόγω μικρής βάσης δείγματος (κάτω από 60 άτομα).

Στην ερώτηση «τι συναίσθημα σας προκαλεί η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού», το 3% δηλώνει ενθουσιασμό και το 21% ικανοποίηση, ενώ μεγαλύτερα ποσοστά εκφράζουν αρνητικά ή ουδέτερα συναισθήματα: 27% απογοήτευση και 14% φόβο. Παράλληλα, το 20% απαντά «άλλο», ενώ το 15% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στην ερώτηση «Σε ποιους προκαλεί ενθουσιασμό και ικανοποίηση η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού», οι ερωτώμενοι απάντησαν: ΝΔ: 5%, ΠΑΣΟΚ: 20%, ΚΚΕ: 11%, Ελληνική Λύση: 29%, Νίκη: 33%, Πλεύση Ελευθερίας: 26%, Φωνή Λογικής: 48%

