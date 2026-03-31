Δημοσκόπηση GPO: Αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη κι αν χρειαστεί να γίνουν επαναλαμβανόμενες εκλογές, επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών – Προβάδισμα 14,1% για τη ΝΔ

Τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό και το πώς διαμορφώνεται ο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ των κομμάτων, καταγράφει μεταξύ άλλων η δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τρίτης (31/3/26).

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για το Star, οι πολίτες φαίνεται ότι προβληματίζονται ιδιαίτερα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με ποσοστό 92,1% να απαντά ότι ανησυχεί ανησυχεί πολύ ή αρκετά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 62,1% θεωρεί ότι η αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.

Στην ερώτηση για το πώς κρίνουν τα μέτρα στήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων του πολέμου οι πολίτες σε ποσοστό 39,6% απάντησαν θετικά και μάλλον θετικά ενώ το 56,6% απάντησε αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

Το 84,3% θεωρεί ότι οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτουν τις πληθωριστικές αυξήσεις ενώ, σε ερώτηση για τη δίκη για τα Τέμπη, το 64,7% θεωρεί ότι η πολιτεία δε μπορεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, το 77,9% θεωρεί την υπόθεση των υποκλοπών, ως ένα σημαντικό ζήτημα.

Αρνητικές απαντήσεις για κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα με την Μαρία Καρυστιανού, μόλις το 17,8% απάντησε «πολύ» και «αρκετά» ενώ το 81% απάντησε «λίγο» και «καθόλου».

Στην ίδια ερώτηση αλλά για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, «Πολύ» και «αρκετά» απάντησε το 17,4% ενώ 81,7% δήλωσε «λίγο» και «καθόλου».

Οι πολίτες που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της GPO, σε ποσοστό 64,8% δήλωσαν ότι επιθυμούν να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Το 44,9% απάντησε ότι θα ήθελε μία κυβέρνηση συνεργασίας ενώ η πλειοψηφία (51,7%) δήλωσε ότι επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη κι αν χρειαστεί να γίνουν επαναλαμβανόμενες εκλογές.

Τέλος, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 26,3% ενώ το ΠΑΣΟΚ 12,2%

Το προβάδισμα της ΝΔ δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ, είναι στο 14,1% στη δημοσκόπηση της GPO…