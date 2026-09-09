Δημοσκόπηση GPO: Στο 30,6% η ΝΔ, στο 16% η ΕΛ.ΑΣ. στο 12,8% το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις λίγα 24ωρα μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η δημοσκόπηση της GPO για το Star δείχνει πως διαμορφώνεται το νέο πολιτικό σκηνικό αμέσως μετά το καλοκαίρι και ενόψει των εθνικών εκλογών.

Στα αξιοσημείωτα της δημοσκόιπησης της GPO είναι ότι η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου περνά κατά τι το όριο του 30% ενώ οι πολίτες ακόμα δεν φαίνεται να υποδέχονται με ενθουσιασμό κανένα από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.

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Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8%.

Και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 7,6%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%, Μέρα 25 1,8%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%.