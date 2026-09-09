Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Στο 30,6% η ΝΔ, στο 16% η ΕΛ.ΑΣ. στο 12,8% το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη το 44,6%, του Α. Τσίπρα το 20,4% και του Ν. Ανδρουλάκη το 24,9%
Συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στα πλαίσια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κυριακή 6 Σεπτρμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στα πλαίσια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κυριακή 6 Σεπτρμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
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Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις λίγα 24ωρα μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η δημοσκόπηση της GPO για το Star δείχνει πως διαμορφώνεται το νέο πολιτικό σκηνικό αμέσως μετά το καλοκαίρι και ενόψει των εθνικών εκλογών.

Στα αξιοσημείωτα της δημοσκόιπησης της GPO είναι ότι η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου περνά κατά τι το όριο του 30% ενώ οι πολίτες ακόμα δεν φαίνεται να υποδέχονται με ενθουσιασμό κανένα από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ  διατηρεί ποσοστό 10,8%.

Και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 7,6%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%, Μέρα 25 1,8%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 30,6%

ΕΛΑΣ 16%

ΠΑΣΟΚ 12,8%

Ελληνική Λύση 9%

ΚΚΕ 8,8%

Πλεύση Ελευθερίας 4,9%

Φωνή Λογικής 3,7%

Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6%

Μέρα 25 2,1%

Νέα Αριστερά 1,4%

ΣΥΡΙΖΑ 1,3%

Νίκη 1,2%

Θετικά και μάλλον θετικά αποτιμά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ το 36,2%. Η θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας είναι 24,6%  και για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ  που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης 26,6%.

Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη το 44,6%, του Α. Τσίπρα το 20,4% και του Ν. Ανδρουλάκη το 24,9%.

Στο ερώτημα ποιος από τους τρείς αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, το 25,9% απαντά ο Κ. Μητσοτάκης, το 15,5% ο Α. Τσίπρας και το 10,6% ο Ν. Ανδρουλάκης. Το 45,9% απαντά κανένας από τους τρείς.

Στα εθνικά μας θέματα, το 51,2% ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα  ενώ το 48,2% ανησυχεί λίγο ή καθόλου.

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