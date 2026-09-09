Δημοσκόπηση GPO: Στο 30,6% η ΝΔ, στο 16% η ΕΛ.ΑΣ. στο 12,8% το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις λίγα 24ωρα μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η δημοσκόπηση της GPO για το Star δείχνει πως διαμορφώνεται το νέο πολιτικό σκηνικό αμέσως μετά το καλοκαίρι και ενόψει των εθνικών εκλογών.
Στα αξιοσημείωτα της δημοσκόιπησης της GPO είναι ότι η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου περνά κατά τι το όριο του 30% ενώ οι πολίτες ακόμα δεν φαίνεται να υποδέχονται με ενθουσιασμό κανένα από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.
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Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8%.
Και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 7,6%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%, Μέρα 25 1,8%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%.
Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
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ΝΔ 30,6%
ΕΛΑΣ 16%
ΠΑΣΟΚ 12,8%
Ελληνική Λύση 9%
ΚΚΕ 8,8%
Πλεύση Ελευθερίας 4,9%
Φωνή Λογικής 3,7%
Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6%
Μέρα 25 2,1%
Νέα Αριστερά 1,4%
ΣΥΡΙΖΑ 1,3%
Νίκη 1,2%
Θετικά και μάλλον θετικά αποτιμά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ το 36,2%. Η θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας είναι 24,6% και για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης 26,6%.
Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη το 44,6%, του Α. Τσίπρα το 20,4% και του Ν. Ανδρουλάκη το 24,9%.
Στο ερώτημα ποιος από τους τρείς αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, το 25,9% απαντά ο Κ. Μητσοτάκης, το 15,5% ο Α. Τσίπρας και το 10,6% ο Ν. Ανδρουλάκης. Το 45,9% απαντά κανένας από τους τρείς.
Στα εθνικά μας θέματα, το 51,2% ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα ενώ το 48,2% ανησυχεί λίγο ή καθόλου.