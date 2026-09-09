Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν στο Ελιζέ: Στο επίκεντρο τραπέζι GSI, Ανατολική Μεσόγειος, Ορμούζ και ενεργειακό κόστος

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο για τις επαφές του στην Αίγυπτο - Κοινός βηματισμός και για την προστασία των ανηλίκων στα social media
Μητσοτάκης και Μακρόν
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)
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Τον στενό συντονισμό Ελλάδας – Γαλλίας σε μια σειρά από κρίσιμα ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη (09.09.2026) στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, τα μεγάλα έργα συνδεσιμότητας, αλλά και οι επιπτώσεις της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ στο ενεργειακό κόστος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν επίσης τα επόμενα βήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ένα έργο με ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία, ενώ η Γαλλία και η Ελλάδα κινούνται παράλληλα σε κοινή κατεύθυνση και ως προς την προστασία των ανηλίκων από τα social media.

Στο επίκεντρο Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή

Κατά τη συνάντηση στο Ελιζέ, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο για την επίσκεψη που πραγματοποίησε μία ημέρα νωρίτερα στην Αίγυπτο και για τις συνομιλίες του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η ενημέρωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και του συντονισμού Αθήνας, Λευκωσίας και Καΐρου σε περιφερειακά ζητήματα.

Τα επόμενα βήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα της συνάντησης κατείχε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και τα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μετά τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, πρόκειται να αναλάβει την ανάπτυξη του έργου.

Το συγκεκριμένο project βρίσκεται στον πυρήνα των σχεδιασμών για την ενεργειακή διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη και εντάσσεται στην ευρύτερη συζήτηση για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων ενέργειας.

Η κρίση στο Ορμούζ και το ενεργειακό κόστος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στη συνάντηση και τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη κρίση στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των πιέσεων που προκαλεί η κρίση στο ενεργειακό κόστος, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Κοινή γραμμή για τα social media και τους ανηλίκους

Στην ατζέντα βρέθηκε, τέλος, και η προστασία των παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα πεδίο στο οποίο Αθήνα και Παρίσι έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μητσοτάκης και Μακρόν συζήτησαν ειδικότερα την πρόταση για απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Η συζήτηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη επιστολή του Γάλλου προέδρου προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία ζητεί την εφαρμογή σχετικής απαγόρευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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