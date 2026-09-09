Τσίπρας από τη ΔΕΘ στο newsit.gr: «Ήμουν ανεκτικός σε προσωπικές στρατηγικές – Αυτό δεν θα επαναληφθεί»

Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σε ερώτηση του newsit.gr για φαινόμενα διγλωσσίας, στελέχη που κινούνται εκτός κομματικής γραμμής και προσωπικές στρατηγικές. Ο πρώην πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι στο παρελθόν υπήρξε ανεκτικός απέναντι σε ανάλογες συμπεριφορές, ξεκαθαρίζοντας ότι «αυτό δεν θα επαναληφθεί».

Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διακαναλική συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) στο «Ι. Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη, κλήθηκε παράλληλα να εξειδικεύσει το «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης», να τεκμηριώσει την κοστολόγηση των μέτρων και να απαντήσει στην κυβερνητική κριτική περί ενός νέου «Προγράμματος Θεσσαλονίκης».

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Στο ερώτημα του Πέτρου Κατσάκου για το newsit.gr σχετικά με το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει φαινόμενα διγλωσσίας στην ΕΛΑΣ και στελέχη που κινούνται εκτός κομματικής γραμμής, προβάλλοντας προσωπικές στρατηγικές, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε κάνοντας παράλληλα την αυτοκριτική του για την εμπειρία του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Άλλο να γίνονται λάθη, που είναι ανθρώπινο, και άλλο να υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές. Σε ό,τι αφορά την εμπειρία και την πορεία μου, έπαθα και έμαθα», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν επέδειξε ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στο νέο κόμμα. «Πολλές φορές ήμουν ανεκτικός σε προσωπικές στρατηγικές. Δεν θα επαναληφθεί αυτό», τόνισε.

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Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θέλει να λειτουργεί η ΕΛΑΣ, έδωσε έμφαση στην εσωκομματική συνοχή και την πειθαρχία. «Θα σφυρηλατήσουμε την ενότητά μας και θα διεκδικήσουμε η συλλογική μας προσπάθεια να συνοδεύεται πάντα από αίσθημα ευθύνης, πειθαρχία και αυτοπειθαρχία και ανιδιοτέλεια», σημείωσε.

«Θέλουμε η ΕΛΑΣ να είναι ένας χώρος πλεονάσματος προσφοράς και όχι ζήτησης αξιωμάτων», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι το κόμμα θα κριθεί «πολύ αυστηρά γι’ αυτό από τον λαό».