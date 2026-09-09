Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική»

Πολλά είναι τα ερωτήματα που γεννώνται μετά το πρώτο σοκ από την είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με τις αρχές να διερευνούν κάθε πιθανότητα που οδήγησε στην ανακοπή καρδιάς τον τραγουδιστή.

Ενώ οι έρευνες έχουν στραφεί στον γιατρό στο γραφείο του οποίου ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να υπέστη την ανακοπή, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου παρά τις υπεράνρθωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον τραγουδιστή στη ζωή.

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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του δίνει τη δική του απάντηση στα ερωτήματα σχετικά με το ιδιωτικό ιατρείο και τη θεραπεία που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν την ανακοπή που του στοίχισε τη ζωή.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα», καλεί τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο επισημαίνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

«Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη.

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Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.

Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του».

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2026

Υπενθυμίζεται ότι την υπόθεση έχει αναλάβει η ασφάλεια προκειμένου να εξεταστούν από ειδικούς όλα τα ιατρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στη θεραπεία αντιγήρανσης, τα φάρμακα που πιθανόν χορηγήθηκαν στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ θα ερευνηθεί αν η συγκεκριμένη θεραπεία μπορούσε να διενεργηθεί σε ιδιωτικό ιατρείο ή απαιτείται νοσοκομειακή περίθαλψη και αν φυσικά είχαν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης όπως χαρακτηριστικά λέγεται η συγκεκριμένη θεραπεία στην οποία ξεκίνησε να υποβάλλεται ο Γιώργος Μαζωνάκης.