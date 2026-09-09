Πολιτική

Ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα – Στο Παρίσι γράφτηκε ιστορία

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πολύ ενδιαφέροντα πειράματα που θα διεξάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα αποτελέσει επίσης πηγή έμπνευσης για τα μικρά ελληνόπουλα»
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Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρου σίαση / LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα στην παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής PAM-6 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέλος του οποίου θα είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που έγινε στο πλαίσιο των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα, στο Παρίσι, ανακοινώθηκε ότι το πλήρωμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αστροναύτη από τη Γαλλία, ο οποίος θα είναι επικεφαλής, έναν από την Τσεχία και τον εκπρόσωπο μίας ακόμα ευρωπαϊκής χώρας.

Η αποστολή θα εκτελεστεί από την εταιρεία Vast, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και τη NASA.

Ο υφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει την αναχώρηση της PAM-6 το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

«Είναι πραγματική χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και να μοιράζομαι τη σκηνή με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος είναι τόσο αφοσιωμένος στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού οικοσυστήματος», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τόνισε ακόμα ότι «Πριν από μερικά χρόνια, η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Δεν είχαμε διαστημικό πρόγραμμα, ούτε διαστημική στρατηγική. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Φέρνουμε πίσω στη χώρα μας νέους Έλληνες, με εμπειρία στον τομέα του διαστήματος».

France's President Emmanuel Macron, French European Space Agency (ESA) astronaut Thomas Pesquet and Greece's Prime Minister Kyriakos pose with astronauts and members of the Vast space programme during the International Space Summit at the Grand Palais in Paris, France September 9, 2026. The two-day International Space Summit brings together nearly 120 delegations to discuss global space governance. LUDOVIC MARIN
LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Κατέληξε λέγοντας ότι: «Σήμερα είμαστε πολύ περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα σταλεί στο διάστημα, στο πλαίσιο της αποστολής της Vast. Το όνομά του είναι Αδριανός Γολέμης. Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πολύ ενδιαφέροντα πειράματα που θα διεξάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα αποτελέσει επίσης πηγή έμπνευσης για τα μικρά ελληνόπουλα ώστε να στραφούν προς τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, να ονειρεύονται ξανά και να απομακρυνθούν από τις οθόνες».

Μάλιστα σημείωσε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η NASA επιλέγει συνεχώς θεούς της αρχαίας Ελλάδας για τις διαστημικές αποστολές της.

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