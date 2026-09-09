Ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ: Live η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ΕΛΑΣ

Τσίπρας για «πατριωτική εισφορά»: «Στα 200 έως 350 δισ. ευρώ οι εκτιμήσεις για την περιουσία του πλουσιότερου 1%»

Αναλυτικά τη φιλοσοφία πίσω από την «πατριωτική εισφορά» και το περιουσιολόγιο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας παράλληλα στην κριτική ότι η πρόταση της ΕΛΑΣ παραπέμπει σε πολιτικές του 2015.

«Να σας θυμίσω το τραγούδι, “μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια”. Να σοβαρευτούμε όμως», ήταν η αρχική του αντίδραση, πριν περάσει στην ουσία της πρότασης. Όπως υποστήριξε, η συζήτηση για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο και άλλων μεγάλων χωρών, καθώς «το κεφάλαιο έχει διεθνοποιηθεί, ενώ η φορολογία έχει μείνει σε εθνικό επίπεδο».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημείωσε ότι ο πλούτος που συσσωρεύεται είναι μεγαλύτερος από εκείνον που αποτυπώνεται στα δηλωμένα εισοδήματα, επισημαίνοντας ότι κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της φορολόγησης των πολύ εύπορων συναντά αντιδράσεις. Παρέπεμψε, μάλιστα, σε πρωτοβουλίες εκατομμυριούχων στο εξωτερικό που ζητούν οι ίδιοι να φορολογηθούν περισσότερο, αναφέροντας ως παράδειγμα τη βρετανική κίνηση «Proud to Pay More» και τον Γκάρι Λίνεκερ.

«Θα χαρώ αν δω κάτι ανάλογο εδώ. Αλλά εξοργίζομαι γιατί βλέπω το αντίθετο», ανέφερε και άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης, προσθέτοντας πως «ίσως το περιουσιολόγιο καταγράψει την απότομη αύξηση πλούτου των κυβερνητικών στελεχών».

Αναφερόμενος στην κατανομή του πλούτου, είπε ότι δεν είναι γνωστό με ακρίβεια το συνολικό μέγεθος της περιουσίας που βρίσκεται στα χέρια του πλουσιότερου 1%, σημειώνοντας ότι υπάρχουν εκτιμήσεις από 200 έως 350 δισ. ευρώ. Επικαλέστηκε παράλληλα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία, όπως είπε, «το 1% των ισχυρότερων καταθετών έχει το 46% των καταθέσεων στη χώρα».

«Θέλουμε έναν μόνιμο τρόπο να εξισορροπήσουμε την αδικία. Ένα δυάρι στο Περιστέρι το πληρώνει ως περιουσία. Τα 5 εκατ. σε καταθέσεις;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας, τέλος, γιατί η ΕΛΑΣ επέλεξε τον όρο «πατριωτική εισφορά», τόνισε ότι «είναι πατριωτική ευθύνη να αλλάξει αυτό» και έθεσε το ερώτημα εάν «οι εύποροι συμπατριώτες μας δεν νιώθουν την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον».

Όπως προανήγγειλε, στόχος είναι να δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός στον οποίο θα κατευθύνονται τα έσοδα από την εισφορά, με συγκεκριμένο προσανατολισμό: «Για το μέλλον αυτού του τόπου. Να μένουν τα παιδιά στον τόπο μας».