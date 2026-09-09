Ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ: Live η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ΕΛΑΣ

Στη «δοκιμασία» των ερωτήσεων περνά σήμερα, Τετάρτη (09.09.2026), το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να παραχωρεί διακαναλική συνέντευξη Τύπου στο «Ι. Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ καλείται να εξειδικεύσει το «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης», να τεκμηριώσει την κοστολόγηση των μέτρων και να απαντήσει στην κυβερνητική κριτική περί ενός νέου «Προγράμματος Θεσσαλονίκης». Δείτε λεπτό προς λεπτό στο live blog του newsit.gr την παρουσίαση των θέσεων της ΕΛΑΣ.
Ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία επτά χρόνια έχει υπάρξει αλλαγή της εθνικής στρατηγικής.
«Η πολιτική Μητσοτάκη είναι μονοδιάστατη. Στην πραγματικότητα δεν αναζητά συμμαχίες, αλλά προστάτες», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.
Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά που μπορούν να προσδώσουν στην Ελλάδα αυξημένο γεωπολιτικό ρόλο, κάνοντας λόγο για «μια χώρα που δένεται χωρίς όρους στο άρμα της Δύσης».
Στην κριτική του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «μονοδρόμου» και «χάους» απάντησε σε υψηλούς τόνους ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι είναι εκείνος που «σέρνει τον χορό» της τοξικής αντιπαράθεσης.
«Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για απάτη είναι ο κ. Μητσοτάκης. Η κυβέρνησή του είναι μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Διερευνά ένα σωρό υποθέσεις. Ας μη μιλάει, λοιπόν, για απάτες», ανέφερε.
Απαντώντας και στην κριτική για την περίοδο του 2015, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ παραδέχθηκε ότι η συμφωνία που ακολούθησε τη διαπραγμάτευση ήταν «επώδυνη», υποστήριξε ωστόσο ότι είχε προοπτική και οδήγησε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. «Όταν έκανα τη συμφωνία, πήγα σε εκλογές. Και είπα την αλήθεια στον ελληνικό λαό», τόνισε.
Ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε στη συνέχεια στην αντεπίθεση, υπενθυμίζοντας παλαιότερες δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ και τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ αναφέρθηκε και στο Μετρό Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι επί της δικής του κυβέρνησης το έργο έφθασε στο 80%, παρά την οικονομική κρίση.
«Η ιστορία της τοξικής αντιπαράθεσης να σταματήσει και να έχουμε επιχειρήματα. Να γίνεται αντιπαράθεση ουσίας», σημείωσε, ζητώντας παράλληλα να μείνουν τα εθνικά θέματα έξω από την κομματική σύγκρουση.
«Δύο υπουργοί λένε τα αντίθετα για τα εθνικά. Άλλος είπε περίπου ότι αν δεν εκλεγεί ο Μητσοτάκης, θα έχουμε πόλεμο», κατέληξε.
Ερωτηθείς για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και το κόστος των εκδηλώσεων του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι όλες οι μέχρι σήμερα δαπάνες είναι απολύτως νόμιμες, ενώ προανήγγειλε την έναρξη crowdfunding από την επόμενη εβδομάδα, με τα έσοδα να δημοσιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο.
«Είμαστε ένα κόμμα τριών μηνών. Από έξοδα έχουμε μόνο τις εκδηλώσεις χαμηλού κόστους. Ούτε κεντρικά γραφεία δεν έχουμε», ανέφερε, εξηγώντας ότι τα χρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα προέρχονται από στελέχη του κόμματος.
Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δεσμεύθηκε για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος, ανακοινώνοντας ότι θα δημιουργηθεί διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία θα εμφανίζονται καθημερινά τα ποσά που συγκεντρώνονται. «Θα θέσουμε σε δημοσιότητα σε πραγματικό χρόνο και το τελευταίο ευρώ που έχουμε πάρει, που θα έρχεται κάθε ημέρα από φίλους, μέλη, εθελοντές», είπε.
Όπως εξήγησε, μέσω της εφαρμογής «ο κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα χρήματα που θα έχουν μαζευτεί, σε πραγματικό χρόνο, του crowdfunding που ξεκινάμε την επόμενη εβδομάδα».
«Θέλουμε λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, επιμένοντας στη λογική των χαμηλών δαπανών. «Θα κάνουμε εκδηλώσεις χαμηλού κόστους. Δεν πετάξαμε drone, πίσω μας δεν έχουμε LED, έχω έναν μουσαμά. Δεν έχουμε ακόμα γραφεία σε καμία πόλη, δεν έχουμε κάνει καμία πληρωμένη καμπάνια στα ΜΜΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα οικονομικής στήριξης στους πολίτες που επιθυμούν, όπως είπε, πολιτική αλλαγή: «Τους ζητάμε ένα ευρώ, που θα καταγράφεται και θα φαίνεται στην ιστοσελίδα».
Ερωτηθείς για τη στελέχωση της ΕΛΑΣ και τα πρόσωπα που μπορούν να ενταχθούν στο κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή σε όσους επιθυμούν να υπογράψουν τη διακήρυξή του, υπό συγκεκριμένους όρους.
«Είμαστε ανοικτοί σε όλες και σε όλους που επιθυμούν να υπογράψουν τη διακήρυξη», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι έχουν τεθεί δύο προϋποθέσεις.
«Δεν θα δεχθούμε μέλη μας βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα», είπε για την πρώτη, ενώ για τη δεύτερη σημείωσε ότι «δεν θα υπάρξει μεταβίβαση των “προνομίων” από προηγούμενες φάσεις στη νέα φάση ντε φάκτο. Όλοι θα τεθούν με ίσους όρους».
«Δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανέναν, έχουμε βάλει καθαρούς όρους», κατέληξε.
Στις δημοσκοπήσεις και στο εκλογικό «ταβάνι» της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν έγινε με στόχο την καταγραφή ενός συγκεκριμένου ποσοστού.
«Δεν επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή για ένα ποσοστό», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε ανάγκη «να επανέλθει η ισορροπία» στο πολιτικό σύστημα και να δημιουργηθεί εκ νέου προοπτική εναλλακτικής διακυβέρνησης.
«Δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κ. Μητσοτάκη. Αν υπήρχε, θα έγραφα ένα δεύτερο βιβλίο», είπε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έθεσε ως κεντρικό πολιτικό στόχο την ήττα της σημερινής κυβέρνησης στις επόμενες εκλογές. «Ο στόχος μου είναι να ηττηθεί στρατηγικά αυτή η κυβέρνηση και θα κάνω το παν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επίτευξη αυτού του στόχου «περνάει από το χέρι του ελληνικού λαού».
Στην ακρίβεια και την απόκλιση των τιμών στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι οι ανατιμήσεις δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες.
«Έχω εδώ έναν ενδιαφέροντα πίνακα που δείχνει ότι η ακρίβεια δεν οφείλεται ακριβώς σε εξωγενείς παράγοντες, στον Πούτιν που κάνει πόλεμο ή στον Τραμπ που βομβαρδίζει το Ιράν», ανέφερε, παραθέτοντας στοιχεία για τις διαφορές στις τιμές προϊόντων μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ στάθηκε ιδιαίτερα στην απόσταση μεταξύ μισθών και κόστους ζωής. «Ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Ελλάδα είναι 18.000 ευρώ και στην ΕΕ κοντά στις 40.000. Έχουμε τιμές Παρισίων και Ελβετίας και μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2019 καταγράφεται αύξηση 59% στο γάλα, 60% στο ψωμί και 56% στα αυγά, ενώ έκανε λόγο για αύξηση 50% στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
«Αυτή είναι η εικόνα της σύγκρισης της Ελλάδας με την Ευρώπη στην ακρίβεια και η σύγκριση του 2019 με το σήμερα», σημείωσε.
Ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε την απάντησή του ανεβάζοντας τους τόνους κατά της κυβέρνησης: «Είμαστε οκτώ χρόνια έξω από τα μνημόνια. Αυτό είναι ένα αόρατο μνημόνιο, που πηγαίνει στις τσέπες της αισχροκέρδειας και των καρτέλ».
Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στην υπόθεση των υποκλοπών, χαρακτηρίζοντάς την «στίγμα στη λειτουργία της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου» και υποστηρίζοντας ότι «σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του δυτικού κόσμου» ο πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να παραμείνει στη θέση του.
«Είτε θα είχε παραιτηθεί είτε θα είχε καθαιρεθεί από το κόμμα», ανέφερε, εξαπολύοντας παράλληλα πυρά για τους χειρισμούς στην υπόθεση. «Τα έχουμε δει όλα στις υποκλοπές. Η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι, το έχουν μηδενίσει το κοντέρ», είπε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ άσκησε κριτική και στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, σπεύδοντας πάντως να διαχωρίσει τη θέση της από τους δικαστές. «Είναι στίγμα για την ηγεσία της Δικαιοσύνης, όχι για τους δικαστές, οι οποίοι έχουν σταθεί στο ύψος τους», σημείωσε.
Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε ευθέως την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης με το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. «Αν έχουμε άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη, δεν θα υπάρχει καμία διερεύνηση και λογοδοσία. Αυτό είναι κατάντια για τη χώρα και για την παράταξη της ΝΔ», υποστήριξε.
Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι μια κυβέρνηση με συμμετοχή της ΕΛΑΣ θα αφήσει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει την υπόθεση. «Μία προοδευτική κυβέρνηση με την ΕΛΑΣ στις θέσεις ευθύνης θα είναι αυτή που θα αφήσει τη Δικαιοσύνη ελεύθερη, προκειμένου να διερευνηθεί το σκάνδαλο και να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται», τόνισε.
«Σε μια Δημοκρατία, οι πολιτικοί δεν βάζουν άλλους πολιτικούς στη φυλακή. Αυτό είναι δουλειά της Δικαιοσύνης», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να έχουν «την πολιτική βούληση να αφήσουν τη Δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει».
Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη αντιπαραβάλλοντας το «Μου ’φαγες όλα τα δαχτυλίδια».
«Ο κ. Μητσοτάκης το έριξε στο ελαφρολαϊκό. Θα του θυμίσω το “Μου ’φαγες όλα τα δαχτυλίδια”», ανέφερε χαρακτηριστικά
Αναλυτικά τη φιλοσοφία πίσω από την «πατριωτική εισφορά» και το περιουσιολόγιο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας παράλληλα στην κριτική ότι η πρόταση της ΕΛΑΣ παραπέμπει σε πολιτικές του 2015.
«Να σας θυμίσω το τραγούδι, “μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια”. Να σοβαρευτούμε όμως», ήταν η αρχική του αντίδραση, πριν περάσει στην ουσία της πρότασης. Όπως υποστήριξε, η συζήτηση για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο και άλλων μεγάλων χωρών, καθώς «το κεφάλαιο έχει διεθνοποιηθεί, ενώ η φορολογία έχει μείνει σε εθνικό επίπεδο».
Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημείωσε ότι ο πλούτος που συσσωρεύεται είναι μεγαλύτερος από εκείνον που αποτυπώνεται στα δηλωμένα εισοδήματα, επισημαίνοντας ότι κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της φορολόγησης των πολύ εύπορων συναντά αντιδράσεις. Παρέπεμψε, μάλιστα, σε πρωτοβουλίες εκατομμυριούχων στο εξωτερικό που ζητούν οι ίδιοι να φορολογηθούν περισσότερο, αναφέροντας ως παράδειγμα τη βρετανική κίνηση «Proud to Pay More» και τον Γκάρι Λίνεκερ.
«Θα χαρώ αν δω κάτι ανάλογο εδώ. Αλλά εξοργίζομαι γιατί βλέπω το αντίθετο», ανέφερε και άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης, προσθέτοντας πως «ίσως το περιουσιολόγιο καταγράψει την απότομη αύξηση πλούτου των κυβερνητικών στελεχών».
Αναφερόμενος στην κατανομή του πλούτου, είπε ότι δεν είναι γνωστό με ακρίβεια το συνολικό μέγεθος της περιουσίας που βρίσκεται στα χέρια του πλουσιότερου 1%, σημειώνοντας ότι υπάρχουν εκτιμήσεις από 200 έως 350 δισ. ευρώ. Επικαλέστηκε παράλληλα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία, όπως είπε, «το 1% των ισχυρότερων καταθετών έχει το 46% των καταθέσεων στη χώρα».
«Θέλουμε έναν μόνιμο τρόπο να εξισορροπήσουμε την αδικία. Ένα δυάρι στο Περιστέρι το πληρώνει ως περιουσία. Τα 5 εκατ. σε καταθέσεις;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.
Εξηγώντας, τέλος, γιατί η ΕΛΑΣ επέλεξε τον όρο «πατριωτική εισφορά», τόνισε ότι «είναι πατριωτική ευθύνη να αλλάξει αυτό» και έθεσε το ερώτημα εάν «οι εύποροι συμπατριώτες μας δεν νιώθουν την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον».
Όπως προανήγγειλε, στόχος είναι να δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός στον οποίο θα κατευθύνονται τα έσοδα από την εισφορά, με συγκεκριμένο προσανατολισμό: «Για το μέλλον αυτού του τόπου. Να μένουν τα παιδιά στον τόπο μας».
Στο ενδεχόμενο προσφυγής σε δεύτερες κάλπες επέμεινε ο Αλέξης Τσίπρας, διευκρινίζοντας ότι δεν αποτελεί στόχο της ΕΛΑΣ, αλλά ούτε και «καταστροφή» εφόσον δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης.
«Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στις προηγούμενες εκλογές είχε προεξοφλήσει τις δύο κάλπες. Ακόμα και όταν η πρώτη τού έδωσε ένα σημαντικό ποσοστό και σχεδόν αυτοδυναμία, δεν συζήτησε καν τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης και πήγε σε δεύτερες εκλογές», ανέφερε.
«Δεν είναι στόχος μας, αλλά δεν θα είναι καταστροφή», τόνισε, εκτιμώντας ότι σε μια δεύτερη αναμέτρηση «θα εκφραστεί πιο καθαρά, ίσως και με μεγαλύτερη περισυλλογή, η βούληση για το ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα».
Στο μετεκλογικό τοπίο και στις κινήσεις που θα κάνει η ΕΛΑΣ εφόσον λάβει διερευνητική εντολή αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι «έχει πολύ μεγάλη σημασία εάν θα είναι η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη εντολή».
«Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα, που έτεινε να είναι σχεδόν μονοπολικό. Δεν υπήρχε διακριτός εναλλακτικός πόλος στο κυβερνών κόμμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «λόγος ύπαρξής μας είναι να ανασυγκροτήσουμε τη δημοκρατική παράταξη και να διεκδικήσουμε τη νίκη».
Για το ενδεχόμενο να λάβει την πρώτη εντολή, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε: «Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα δημιουργίας κυβέρνησης, στο πλαίσιο προγράμματος αλλαγής πολιτικής».
«Εάν υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Εάν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν αποτελεί και καμία καταστροφή», κατέληξε.
Στην κριτική της κυβέρνησης για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι τα μέτρα παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες δαπανών.
«Η κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση ήταν... πίνακας ζωγραφικής. Υποβαθμίζει τον πολιτικό διάλογο και δημιουργεί συνθήκες τοξικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι η δική του πλευρά προχώρησε στην κοστολόγηση «με μεγάλη ακρίβεια», προτείνοντας μέτρα στη βάση του δημοσιονομικού πλαισίου που προβλέπεται από το Μεσοπρόθεσμο.
«Αντικείμενο φαντασίας τα υπόλοιπα», λέει και βγάζει στη «σέντρα» αναρτήσεις στελεχών της κυβέρνησης που με αυτές «γελούν ακόμα και πρωτοετής φοιτητές».
Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ μιλά για παιδαριώδη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης και υπερασπίζεται το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ.
«Πολιτική είναι η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού», σημειώνει με νόημα ο Αλέξης Τσίπρας.
«Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμάς είναι ο κ. Μητσοτάκης» πρόσθεσε.
«Η κριτική της ΝΔ αδικήθηκε πριν καν κατέβω από το βήμα. Έλεγαν ότι τίναξα την μπάνκα στον αέρα», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας ότι είναι η 14η φορά που ανεβαίνει στη ΔΕΘ. «Η ομιλία μου ήταν η πιο αριστερή που έχω εκφωνήσει ποτέ», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι σημασία έχει «αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα».
Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι απαιτείται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μέσα από ένα δεκαετές σχέδιο, τονίζοντας πως «αριστερό δεν είναι η διαχείριση της φτώχειας, αλλά η πολιτική που παράγει πλούτο».
Ασκώντας κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε ότι «δεν είχε τίποτα να πει για το όραμά του» και «εμφανίστηκε ως σωτήρας από τις δικές του πολιτικές», αντιπαραβάλλοντας σε αυτό το «ολιστικό» σχέδιο της ΕΛΑΣ.
«Η πολιτική κρίνεται στο σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς. Πρέπει να ζήσουμε σαν ευρωπαίοι, προς το παρόν αποκλίνουμε από την Ευρώπη» επεσήμανε.
Στη μετατόπιση της πολιτικής αντιπαράθεσης από τους γενικούς οικονομικούς δείκτες στην πραγματική κατάσταση των νοικοκυριών επενδύει η ΕΛ.Α.Σ., βάζοντας στην πρώτη γραμμή τους μισθούς, την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Παράλληλα, επιχειρεί να εμφανιστεί ως έτοιμη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ.
Για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, η σημερινή εμφάνιση αποτελεί κάτι περισσότερο από μία ακόμη στάση στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία αξιοπιστίας του «Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης» που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στις 2 Σεπτεμβρίου, αλλά και μια ευκαιρία να απαντήσει στην κυβερνητική κριτική ότι επαναφέρει ένα νέο «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», με υψηλές παροχές και αβέβαιη χρηματοδότηση.
Καλησπέρα σας! Το newsit.gr θα καλύψει λεπτό προς λεπτό τη συνέντευξη Τύπου του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξη Τσίπρα, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.