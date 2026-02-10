Δημοσκόπηση Interview: Οι πολίτες «γυρίζουν την πλάτη» σε Καρυστιανού, Τσίπρα αλλά και Ντε Γκρες

Πρώτο κόμμα για ακόμη μια φορά είναι η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, ωστόσο η δημοσκόπηση καταγράφει την άποψη των πολιτών για τα υπό δημιουργία κόμματα των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για πρώτη φορά διερευνάται η γνώμη των πολιτών για τον Παύλο Ντε Γκρες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, αν οι εκλογές διεξάγονταν αύριο, στη Βουλή θα έμπαιναν εννέα κόμματα, ενώ η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 17,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.
Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου
- Νέα Δημοκρατία: 31,9%
- ΠΑΣΟΚ: 14%
- Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%
- Ελληνική Λύση: 7,3%
- ΚΚΕ: 6,5%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%
- Φωνή Λογικής: 3,5%
- ΜέΡΑ25: 3,8%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%
- Νίκη: 1,4%
- Νέα Αριστερά: 1,4%
- Άλλο κόμμα: 14,9%
Στην ίδια δημοσκόπηση γίνεται ερώτηση για τη στάση των πολιτών απέναντι στον γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλου Ντε Γκρες.
- Θετικά ή μάλλον θετικά: 23%
- Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά: 63%
- Δεν ξέρω/Δεν απαντώ: 14%
Όπως φαίνεται, η πλειονότητα των πολιτών εμφανίζεται αρνητική στην πιθανή πολιτική εμπλοκή του.
Σε ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψήφιζαν ένα κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού οι πολίτες απάντησαν:
- Πολύ πιθανό να ψήφιζαν κόμμα της: 11,8%
- Αρκετά πιθανό: 9%
- Λίγο πιθανό: 10,7%
- Καθόλου πιθανό: 65,8%
Την ίδια ώρα σε αντίστοιχη ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα απάντησαν:
- Πολύ πιθανό να ψήφιζαν κόμμα του: 9,9%
- Αρκετά πιθανό: 4,7%
- Λίγο πιθανό: 8,4%
- Καθόλου πιθανό: 76,3%