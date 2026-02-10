Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Οι πολίτες «γυρίζουν την πλάτη» σε Καρυστιανού, Τσίπρα αλλά και Ντε Γκρες

Στην ίδια δημοσκόπηση γίνεται ερώτηση για τη στάση των πολιτών απέναντι στον γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλου Ντε Γκρες
Πρώτο κόμμα για ακόμη μια φορά είναι η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, ωστόσο η δημοσκόπηση καταγράφει την άποψη των πολιτών για τα υπό δημιουργία κόμματα των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για πρώτη φορά διερευνάται η γνώμη των πολιτών για τον Παύλο Ντε Γκρες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, αν οι εκλογές διεξάγονταν αύριο, στη Βουλή θα έμπαιναν εννέα κόμματα, ενώ η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 17,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου

  • Νέα Δημοκρατία: 31,9%
  • ΠΑΣΟΚ: 14%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%
  • Ελληνική Λύση: 7,3%
  • ΚΚΕ: 6,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%
  • Φωνή Λογικής: 3,5%
  • ΜέΡΑ25: 3,8%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%
  • Νίκη: 1,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Άλλο κόμμα: 14,9%

  • Θετικά ή μάλλον θετικά: 23%
  • Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά: 63%
  • Δεν ξέρω/Δεν απαντώ: 14%

Όπως φαίνεται, η πλειονότητα των πολιτών εμφανίζεται αρνητική στην πιθανή πολιτική εμπλοκή του.

Σε ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψήφιζαν ένα κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού οι πολίτες απάντησαν: 

  • Πολύ πιθανό να ψήφιζαν κόμμα της: 11,8%
  • Αρκετά πιθανό: 9%
  • Λίγο πιθανό: 10,7%
  • Καθόλου πιθανό: 65,8%

Την ίδια ώρα σε αντίστοιχη ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα απάντησαν: 

  • Πολύ πιθανό να ψήφιζαν κόμμα του: 9,9%
  • Αρκετά πιθανό: 4,7%
  • Λίγο πιθανό: 8,4%
  • Καθόλου πιθανό: 76,3%
