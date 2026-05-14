Πολιτική

Παππάς σε Τσίπρα και Φάμελλο: «Μπορούν να γίνουν βήματα προς την ενότητα που δεν γίνονται» – Καρφιά για Βασιλειάδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τον πρόεδρο του κόμματος να επικοινωνήσει άμεσα με τον πρώην πρωθυπουργό
Νίκος Παππάς
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σαφές μήνυμα προς την Κουμουνδούρου, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Σωκράτη Φάμελλο στέλνει ο Νίκος Παππάς, παρεμβαίνοντας στις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και στις ευρύτερες ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, με φόντο τα σενάρια για νέο πολιτικό φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό. Παράλληλα, άφησε αιχμές και προς τον Γιώργο Βασιλειάδη, ζητώντας καθαρές θέσεις και άμεσες κινήσεις προς την κατεύθυνση της ενότητας.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (14.05.2026) στο OPEN, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Σωκράτη Φάμελλο να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη που τους αναλογεί, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κουμουνδούρου αναζητεί βηματισμό. Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις του Γιώργου Βασιλειάδη περί αυτοδιάλυσης των κομμάτων συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.

Ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε «λάθος» την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του κόμματος, αλλά και την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να επιχειρήσει «τις αμέσως επόμενες ώρες, τα επόμενα εικοσιτετράωρα» να επικοινωνήσει μαζί του, επισημαίνοντας ότι η σύγκληση των κομματικών οργάνων είναι πλέον αυτονόητη. «Έχουμε αργήσει», ανέφερε με νόημα. Υπογράμμισε δε ότι δεν πρόκειται για «μια προσωπική σχέση» ούτε για «μια βόλτα που θα καταλήξουν δύο φίλοι να πάνε», αλλά για ζήτημα θεσμικής ευθύνης. Όπως είπε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να απευθυνθεί στον πρώην πρωθυπουργό και να του πει: «Αλέξη, έχουμε μια ψηφισμένη πολιτική που απαιτεί συνεργασία» και αυτή η πρόταση «περιλαμβάνει και εσένα».

Απαντώντας για τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός απέφυγε να τις ερμηνεύσει, σημειώνοντας ότι «αυτό το ερώτημα πρέπει να το απευθύνετε στον Αλέξη». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα εκπλαγεί αν ο πρώην πρωθυπουργός αποστεί από μια πολιτική στρατηγική που, όπως είπε, έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίαρχη πολιτική δύναμη.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του πρώην Αναπληρωτή Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Βασιλειάδη περί αυτοδιάλυσης των κομμάτων, ο Νίκος Παππάς σχολίασε πως «ευτυχώς ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε στον κ. Χατζηνικολάου και είπε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι η στρατηγική και η επιθυμία του» και άφησε αιχμές κατά του Κώστα Βασιλειάδη, λέγοντας ότι «δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Εκπρόσωπος Τύπου εισηγείται αναστολής του κόμματος».

 

Κατά τον Νίκο Παππά, η λύση περνά μέσα από «ένα στρογγυλό τραπέζι» με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα, του Σωκράτη Φάμελλου, της Λούκας Κατσέλη, του Νίκου Κοτζιά και του Πέτρου Κόκκαλη. Παράλληλα, ζήτησε να παραμεριστούν οι «διχαστικές απόψεις» που, όπως είπε, αντιμετωπίζουν ως αποδεκτό το ενδεχόμενο «να πάμε όλοι χώρια».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και για τα σενάρια παραίτησης βουλευτών υπέρ ενός νέου κόμματος Τσίπρα, λέγοντας ότι τέτοιες κινήσεις «προσβάλλουν και αυτόν που εκπλειστηριάζει την έδρα του και τον υπερθεματιστή». Όπως σημείωσε, λείπουν τα «ανοιχτά χαρτιά» από όλους, ενώ προειδοποίησε ότι οι ασάφειες και οι διφορούμενες απαντήσεις δεν ταιριάζουν σε προεκλογικούς καιρούς.

«Αισθάνομαι ότι μπορούν να γίνουν βήματα προς την ενότητα που δεν γίνονται», κατέληξε ο Νίκος Παππάς, κάνοντας λόγο για «ιστορικές ευθύνες» και αφήνοντας σαφές μήνυμα προς όλες τις πλευρές ότι ο χρόνος για πρωτοβουλίες εξαντλείται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
130
123
109
104
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Επίθεση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη για το ακίνητο που μισθώνει το Δημόσιο: «Αν ήταν ο Μητσοτάκης, θα δεχόμουν ερωτήσεις για έναν μήνα»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε «ζήτημα ηθικής τάξεως» για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ παρουσίασε έναν μίνι απολογισμό με αιχμή την οικονομία, την ενέργεια και τις μεταρρυθμίσεις
Παύλος Μαρινάκης
Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις εισπράξει 1,5 εκατομμύριο από το δημόσιο; – ΠΑΣΟΚ: Η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια
Στη δικαιοσύνη κατά του υπουργού Υγείας θα προσφύγει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Σήκωσε το γάντι ο Γεωργιάδης και καλεί τον Ανδρουλάκη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
Ανδρουλάκης
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
19
Σφοδρή σύγκρουση ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ με φόντο τις εκλογές: Η επίθεση στον Πιερρακάκη και το ξεκάθαρο «όχι» στον Τσίπρα
Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει τον μονομέτωπο «πόλεμο» με την κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου έκλεινε και οποιαδήποτε «πόρτα» συνεργασίας με το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Νίκος Ανδρουλάκης
Ζαχαράκη για τις 17χρονες στην Ηλιούπολη: «Πολιτεία, ΜΜΕ, κοινωνία έχουμε χρέος να σεβαστούμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους»
«Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί τον σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών» γράφει η υπουργός Παιδείας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
Newsit logo
Newsit logo