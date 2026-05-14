Παππάς σε Τσίπρα και Φάμελλο: «Μπορούν να γίνουν βήματα προς την ενότητα που δεν γίνονται» – Καρφιά για Βασιλειάδη

Σαφές μήνυμα προς την Κουμουνδούρου, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Σωκράτη Φάμελλο στέλνει ο Νίκος Παππάς, παρεμβαίνοντας στις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και στις ευρύτερες ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, με φόντο τα σενάρια για νέο πολιτικό φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό. Παράλληλα, άφησε αιχμές και προς τον Γιώργο Βασιλειάδη, ζητώντας καθαρές θέσεις και άμεσες κινήσεις προς την κατεύθυνση της ενότητας.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (14.05.2026) στο OPEN, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Σωκράτη Φάμελλο να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη που τους αναλογεί, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κουμουνδούρου αναζητεί βηματισμό. Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις του Γιώργου Βασιλειάδη περί αυτοδιάλυσης των κομμάτων συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.

Ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε «λάθος» την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του κόμματος, αλλά και την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να επιχειρήσει «τις αμέσως επόμενες ώρες, τα επόμενα εικοσιτετράωρα» να επικοινωνήσει μαζί του, επισημαίνοντας ότι η σύγκληση των κομματικών οργάνων είναι πλέον αυτονόητη. «Έχουμε αργήσει», ανέφερε με νόημα. Υπογράμμισε δε ότι δεν πρόκειται για «μια προσωπική σχέση» ούτε για «μια βόλτα που θα καταλήξουν δύο φίλοι να πάνε», αλλά για ζήτημα θεσμικής ευθύνης. Όπως είπε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να απευθυνθεί στον πρώην πρωθυπουργό και να του πει: «Αλέξη, έχουμε μια ψηφισμένη πολιτική που απαιτεί συνεργασία» και αυτή η πρόταση «περιλαμβάνει και εσένα».

Απαντώντας για τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός απέφυγε να τις ερμηνεύσει, σημειώνοντας ότι «αυτό το ερώτημα πρέπει να το απευθύνετε στον Αλέξη». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα εκπλαγεί αν ο πρώην πρωθυπουργός αποστεί από μια πολιτική στρατηγική που, όπως είπε, έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίαρχη πολιτική δύναμη.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του πρώην Αναπληρωτή Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Βασιλειάδη περί αυτοδιάλυσης των κομμάτων, ο Νίκος Παππάς σχολίασε πως «ευτυχώς ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε στον κ. Χατζηνικολάου και είπε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι η στρατηγική και η επιθυμία του» και άφησε αιχμές κατά του Κώστα Βασιλειάδη, λέγοντας ότι «δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Εκπρόσωπος Τύπου εισηγείται αναστολής του κόμματος».

Κατά τον Νίκο Παππά, η λύση περνά μέσα από «ένα στρογγυλό τραπέζι» με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα, του Σωκράτη Φάμελλου, της Λούκας Κατσέλη, του Νίκου Κοτζιά και του Πέτρου Κόκκαλη. Παράλληλα, ζήτησε να παραμεριστούν οι «διχαστικές απόψεις» που, όπως είπε, αντιμετωπίζουν ως αποδεκτό το ενδεχόμενο «να πάμε όλοι χώρια».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και για τα σενάρια παραίτησης βουλευτών υπέρ ενός νέου κόμματος Τσίπρα, λέγοντας ότι τέτοιες κινήσεις «προσβάλλουν και αυτόν που εκπλειστηριάζει την έδρα του και τον υπερθεματιστή». Όπως σημείωσε, λείπουν τα «ανοιχτά χαρτιά» από όλους, ενώ προειδοποίησε ότι οι ασάφειες και οι διφορούμενες απαντήσεις δεν ταιριάζουν σε προεκλογικούς καιρούς.

«Αισθάνομαι ότι μπορούν να γίνουν βήματα προς την ενότητα που δεν γίνονται», κατέληξε ο Νίκος Παππάς, κάνοντας λόγο για «ιστορικές ευθύνες» και αφήνοντας σαφές μήνυμα προς όλες τις πλευρές ότι ο χρόνος για πρωτοβουλίες εξαντλείται.