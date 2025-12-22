Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 23,2% – Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου τα πρόσωπα που ξεχώρισαν το 2025

Σε σταθερή πρωτιά με 23,2% εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic. Στη δεύτερη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ με 11,6% ενώ η Πλεύση Ελευθερίας έχει εδραιωθεί στην 3η θέση με ποσοστό 8,2%.

Το πιο ηχηρό μήνυμα της δημοσκόπησης είναι το 21,6% που συγκεντρώνουν οι αναποφάσιστοι, δείχνοντας πως 1 στους 5 ψηφοφόρους δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα ψηφίσει.

Το ποσοστό των υπόλοιπων κομμάτων:

Ελληνική Λύση 6,6%

ΚΚΕ 5,0%

Φωνή Λογικής 3,7%

ΜέΡΑ25 3,3%

Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%

ΣΥΡΙΖΑ 3,0%

ΝΙΚΗ 1,1%

Νέα Αριστερά 1,1%

Δεν έχω αποφασίσει 21,6%

Το 30,8% δεν εμπιστεύεται κανέναν για την διακυβέρνησης της χώρας

Θλιβερό αποτέλεσμα σχετικά με την εμπιστοσύνη προς την πολιτική σκηνή. Το 30,8% αναφέρει πως δεν εμπιστεύεται κανέναν πολιτικό αρχηγό για το «τιμόνι» της χώρας. Στη δεύτερη θέση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,6%.

Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί κινούνται σε μονοψήφια νούμερα.

Καρυστιανού, Κωνσταντοπούλου και Μητσοτάκης στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης το 2025

Η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (24,3%) μεταξύ των προσώπων που ξεχώρισαν περισσότερο στη δημόσια ζωή τη χρονιά που φεύγει. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου (21,1%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση της στον δημόσιο πολιτικό διάλογο.

Τρίτος καταγράφεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης (18,4%), χωρίς ωστόσο να μονοπωλεί τη δημόσια προσοχή κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας (11%), με παρουσία που παραμένει αναγνωρίσιμη στη δημόσια σφαίρα, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Στέφανος Κασσελάκης, με σαφώς περιορισμένο αποτύπωμα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα πρόσωπα της κορυφής.

Η χρονιά στιγματίστηκε από ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς, καταλαμβάνοντας τις 2 πρώτες θέσεις με συνολικό ποσοστό άνω του 50%.

Στην κορυφή βρίσκεται η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ με 29,5%. Ακολουθούν τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών με 24,8%, επιβεβαιώνοντας ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό στη δημόσια συνείδηση.

Στην τρίτη θέση είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις με 13,9%, και ακολουθούν οι ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας για έρευνες υδρογονανθράκων (8,8%) και η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup (8,1%), εξελίξεις με περισσότερο θεσμικό και διεθνή χαρακτήρα.

Καθαρό προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα

Οι πολίτες ερωτώνται ποιο νέο κόμμα πιστεύουν ότι θα πήγαινε καλύτερα στις εκλογές, σε περίπτωση που ιδρυόταν είτε από τον Αλέξη Τσίπρα είτε από τη Μαρία Καρυστιανού.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το υποθετικό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 53%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 23% που αποδίδεται στο αντίστοιχο του Αλέξη Τσίπρα.

Ένα επιπλέον 24% δηλώνει «δεν γνωρίζω / δεν απαντώ», στοιχείο που δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος διατηρεί στάση αναμονής.