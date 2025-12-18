Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 12,9% το προβάδισμα της ΝΔ – Κερδισμένοι σε ποσοστά Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλος

Το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, παραμονές Χριστουγέννων, κατέγραψε η δημοσκόπηση της Metron Analysis που προβλήθηκε από το MEGA το βράδυ της Πέμπτης (18/12/25).

Εκτός από το προβάδισμα 12,9% της ΝΔ, η δημοσκόπηση της Metron Analysis δείχνει ότι τα κόμματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κυριάκου Βελόπουλου, βγαίνουν ενισχυμένα από τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών…

Η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση αυτή την περίοδο, απάντησε το 71% των ανθρώπων που ρωτήθηκαν στη δημοσκόπηση της Metron Analysis, ενώ σε ποσοστό 72% ο κόσμος αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση. Το 69% αξιολογεί αρνητικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του.

Αρνητική όμως είναι η άποψη των ερωτηθέντων και για τον τρόπο που κάνει αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ, σε ποσοστό 81%. Το 71% αξιολογεί αρνητικά τον Νίκο Ανδρουλάκη ως αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης…

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το 81% θεωρεί ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ σε ποσοστό 63% θεωρεί ότι η μορφή των κινητοποιήσεων αυτών είναι δικαιολογημένη.

Στις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, πρώτη εμφανίζεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεύτερος ο Δημήτρης Κουτσούμπας και τρίτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Καταλληλότερο για Πρωθυπουργό οι πολίτες βλέπουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ποσοστό 26% και ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8%

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 21% ΝΔ και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,7%, η Ελληνική Λύση με 9% και με 6,5% το ΚΚΕ.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 27%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 12,5, η Ελληνική Λύση με 11.6% και το ΚΚΕ με 8,4%…

Τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα στην Αντιπολίτευση, ο κόσμος την βλέπει «αδιάφορα» σε ποσοστό 52% και στην πλειοψηφία τους, όσοι ρωτήθηκαν δε θα στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια, τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τον Αντώνη Σαμαρά.

Για ένα κόμμα με την Μαρία Καρυστινός το 47% δηλώνει ότι είναι απίθανο να το στηρίξει.